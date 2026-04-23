Активи, зв’язки та таємні мільйони: спливло цікаве одразу про трьох посадовців БЕБ

Журналісти проаналізували декларації, доходи та зв’язки керівників

У центрі уваги опинилися одразу кілька керівників територіальних управлінь Бюро економічної безпеки. Журналістів "Телеграфа" зацікавили їх значні активи та підозрілі зв’язки.

Йдеться в цьому випадку про Сергія Мунтяна (Одеська область), Михайла Борусовського (Львівська область) та Сергія Журавльова (Волинська область). Питання викликали їхні дані із декларацій, доходи, активи, а також бізнес-зв’язки їхніх родичів.

Сергій Мунтян

Глава БЕБ в Одеській області.

Його дружина, Любов Калініченко, працює суддею Київського районного суду Одеси та, за інформацією "Телеграфа", підтримує дружні стосунки з головою суду. Сестра судді Ольга Калініченко працює нотаріусом, і саме вона оформляла значну частину нерухомості на брата правоохоронця – Дмитра Мунтяна.

Сергій Мунтян

За даними декларації за 2025 рік, дохід Сергія Мунтяна становив 1,5 млн грн, а його дружина-суддя заробила майже 1,5 млн грн. Подружжю належить будинок в Одесі площею 312,6 кв. м з басейном та автомобілем Toyota Land Cruiser 2017 р. в. (оцінено у 1,7 млн грн).

Автомобіль сім’ї у квітні 2024-го подарував саме брат чиновника.

Михайло Борусовський

Раніше він працював у територіальному управлінні ДБР у Хмельницькому, а до цього – у залізничному відділі поліції ГУ НПУ у Львівській області, а тепер – у львівському БЕБ.

Після його призначення головою ВЕБ у ЗМІ звернули увагу на його майнові зв’язки. Він узяв у найм квартиру площею 74,9 кв. м у Ростислава Мацелюха, власника ТОВ "Сихівська народна торгівля" (великого ринку)

Крім того, керівник користується автомобілем, оформленим на батька. Йдеться про Toyota Land Cruiser 2019 р. в., який той купив новим у 2020-му, і практично одразу автомобіль потрапив до декларації сина.

Михайло Борусовський

Сергій Журавльов

В.о. голови БЕБ у Волинській області.

З 2011-го він обіймав різні посади у Державній податковій службі, потім – в органах прокуратури та Державному бюро розслідувань. До БЕБ Журавльов прийшов у вересні 2023 року на посаду заступника керівника у Чернівецькій області.

Сергій Журавльов. Фото: bihus.info

Цікаво, що дружина Журавльова Тетяна ще кілька років тому заробляла близько 100 тис. грн. на місяць. На неї оформлений ФОП (займається бухгалтерським обліком та аудитом; консультуванням з питань оподаткування). Однак саме коли її чоловік перейшов на роботу в БЕБ, бізнес у дружини пішов угору — за 2024 рік жінка заробила 7,5 млн. грн., а за 2025-й – вже 9,2 млн. грн. Водночас автопарк Тетяни розширився. Вже у 2024 році вона купила Audi Q7 у 2016 р. в. за 1,1 млн, а 2025-го – Tesla Model Y у 2022 р. в. за 767 тис. Грн.

