Цінний кадр? Стало відомо, чим Буданову може стати в нагоді радник Тігіпко

Політик є досвідченим важковаговиком українського бізнесу

Один із найбагатших екснардепів України Сергій Тігіпко став позаштатним радником глави Офісу президента. Таке призначення вже викликало суперечки, проте, можливо, воно стало частиною цілеспрямованої стратегії нового напрямку роботи Кирила Буданова.

Про це повідомляє "Телеграф", посилаючись на рух "Чесно" та власні джерела.

Тігіпко в офісі президента

Інформація щодо призначення Тігіпка на посаду позаштатного радника Кирила Буданова з’явилася на порталі руху "Чесно". Журналістам про це стало відомо із запиту до керівника Департаменту з питань звернень громадян та доступу до публічної інформації Офісу президента.

Критика призначення

У цьому ж матеріалі журналісти "Чесно" поставилися до призначення Тігіпка зі скептицизмом.

"Як і на яких підставах людина з таким політичним бекграундом опинилася серед радників керівника Офісу президента Буданова — відповіді в публічному просторі немає", – зазначають автори матеріалу.

Ще різкіше новину прокоментувала народна депутатка Мар’яна Безугла.

"Тігіпко дивним чином випливає біля Президента вже не перший раз, і не знаю, чи це вибір Кирила Олексійовича, чи вказівка згори його легалізувати, але в будь-якому випадку погано", — пише Безугла.

Свій пост Безугла доповнила витягами з біографії Тігіпка та його резонансними цитатами. Зокрема, нардепка нагадала про те, що:

У 2004 році очолював виборчий штаб Януковича

"Був причетний до виборчої кампанії 2004 року, яка асоціюється з масовими фальсифікаціями"

Став заступником голови Партії регіонів, а у 2012 році – народним депутатом від Партії регіонів.

Голосував за так звані "диктаторські закони 16 січня"

У квітні 2014 року відвідав захоплену проросійськими силами будівлю Луганської ОДА. Після візиту публічно заявляв, що у Луганській ОДА перебувають "місцеві жителі", а не озброєні бойовики

Стаття ВВС

Також заявляв, що "Влада не чує вимог південного сходу. Люди висувають певні вимоги, але ніхто не чує і ніхто не хоче реагувати. Ба більше, їх називають як завгодно: сепаратистами чи кимось ще, але там насправді звичайні нормальні люди, які хочуть змін у країні і до яких сьогодні не прислухаються".

І так далі.

Пост Безуглої

Новий курс Буданова?

Джерело видання "Телеграф" в оточенні голови ОП припускає, що поява Тігіпка пов’язана з новою роллю Кирила Буданова — у березні він очолив Раду з питань підтримки підприємництва.

"Це може бути частиною нової траєкторії для Кирила Олексійовича", — зазначає анонімне джерело.

Довідка: Рада з питань підтримки підприємництва – консультативно-дорадчий орган при Президентові України. Він був створений президентом України з метою забезпечення гарантій конституційного права на підприємницьку діяльність та активізації роботи з якісного розвитку та реалізації інвестиційного потенціалу України.

Сергій Тігіпко. Фото — Вікіпедія

Логіка в цьому є: Сергій Тігіпко — досвідчений важковаговик українського бізнесу. Йому належать активи в промисловості та агросекторі, але "ядро" його імперії — фінансовий сектор (група "ТАС", "КредитМаркет" та Універсал Банк, на базі якого працює monobank). Можна припустити, що досвід Тігіпка у вибудовуванні складних фінансових процесів та його знання реального сектору економіки — саме те, що ОП планує використати для діалогу із великим бізнесом.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у центрі Києва на фасаді Національного академічного драматичного театру імені Лесі Українки відкрили текст меморіальної дошки російською мовою.