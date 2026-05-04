"Нова пошта" опинилася в центрі скандалу через ветерана з інвалідністю: що сталось

Клієнт заявляє про моральний тиск і перекручення фактів

Ветеран з інвалідністю звинуватив "Нову пошту" у зриві доставки. Максим Бортник заявив, що компанія не виконала замовлення і переклала відповідальність на нього.

Що потрібно знати:

Кур’єр не прибув і клієнта не попередили про зміни

У компанії називали різні причини — від логістики до адреси

Клієнт чекав близько 4 годин і скасував замовлення

Ветеран планує вимагати компенсацію та звертатися до суду

Як розповів ветеран, йшлося про 13 коробок, які мали забрати кур’єри з квартири у суботу. Однак кур’єр не прибув, а клієнта ніхто не попередив про затримку чи зміну планів. Ба більше — при контакті з компанією спочатку було озвучено, що "машина не заїде", а потім, що вказали забір з адреси, а не з поверху.

Попри неодноразові звернення, проблему не вирішили, а відповідальність переклали на клієнта, розповідає Максим. За його словами він чотири години чекав результату та врешті був змушений скасувати замовлення та самотужки відправляти коробки. Пізніше, йому запропонували подарунок, аби залагодити ситуацію. Зазвичай це мерч компанії. Зауважимо, що на знімку екрана зазначається, що компанія начебто знайшла вантажника.

Скриншот відповіді компанії, наданий Максимом Бортником

"Я зрештою скасував це замовлення, оскільки вже не міг терпіти цей цинізм і знущання, коли велика корпорація кидає ветерана з інвалідністю, який змушений виконувати роботу вантажників + купа планів на цей день переїзду просто не відбулись. Твердження компанії, що "ви відмовилися" є спотворенням фактів, що завдає додаткового морального тиску", — каже ветеран.

Максим Бортник заявив про намір вимагати компенсації та, у разі відсутності реакції, звертатися до суду й залучати медіа та ветеранські спільноти.

Допис Максима Бортника на фейсбуці

Довідково: Максим Бортник став до лав добровольчого батальйону "Карпатська Січ" у червні 2022 року, до цього пройшов кілька вишколів. Воював під Ізюмом на Харківщині та на Донеччині. Отримав дві контузії, з 2024 року не повертався на фронт, проходив лікування. Наразі звільнений за станом здоров'я та має третю групу інвалідності.

Раніше "Телеграф" розповідав, що "Нова пошта" викликала обурення українців через доплату за доставлення в поштомат. Вона складає 10 грн.