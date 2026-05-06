Ценный кадр? Стало известно, чем Буданову может пригодиться советник Тигипко

Политик является опытным тяжеловесом украинского бизнеса

Один из самых богатых экс-нардепов Украины Сергей Тигипко стал внештатным советником главы Офиса президента. Такое назначение уже вызвало споры, однако, возможно, оно стало частью целенаправленной стратегией для нового направления работы Кирилла Буданова.

Об этом сообщает "Телеграф", ссылаясь на движение "Чесно" и собственные источники.

Тигипко в Офисе президента

Информация о назначении Тигипко на должность внештатного советника Кирилла Буданова появилась на портале движения "Чесно". Журналистам об этом стало известно из запроса к руководителю Департамента по вопросам обращений граждан и доступа к публичной информации Офиса президента.

Критика назначения

В этом же материале журналисты "Чесно" отнеслись к назначению Тигипко со скептицизмом.

"Как и на каких основаниях человек с таким политическим бэкграундом оказался среди советников главы Офиса президента Буданова – ответа в публичном пространстве нет", – отмечают авторы материала.

Еще более резко новость прокомментировала народный депутат Марьяна Безуглая.

"Тигипко странным образом всплывает возле Президента уже не первый раз, и не знаю, это выбор Кирилла Алексеевича, или указание сверху его легализовать, но в любом случае плохо", — пишет Безуглая.

Свой пост Безуглая дополнила выдержками из биографии Тигипка и его резонансными цитатами. В частности, нардеп напомнила о том, что:

В 2004 году возглавлял избирательный штаб Януковича

"Был причастен к избирательной кампании 2004, которая ассоциируется с массовыми фальсификациями"

Стал заместителем председателя Партии регионов, а в 2012 году – народным депутатом от Партии Регионов

Голосовал за так называемые "диктаторские законы 16 января"

В апреле 2014 года посетил захваченное пророссийскими силами здание Луганской ОГА. После визита публично заявлял, что в Луганской ОГА находятся "местные жители", а не вооруженные боевики

Также заявлял, что "Власть не слышит требований юго-востока. Люди предъявляют определенные требования, но никто не слышит и никто не хочет реагировать. Более того, их называют как угодно: сепаратистами или кем-то еще, но там на самом деле обычные нормальные люди, которые хотят изменений в стране и к которым сегодня не прислушиваются"

И так далее.

Новый курс Буданова?

Источник издания "Телеграф" в окружении главы ОП предполагает, что появление Тигипко связано с новой ролью Кирилла Буданова — в марте он возглавил Совет по вопросам поддержки предпринимательства.

"Это может быть частью новой траектории для Кирилла Алексеевича", — отмечает анонимный источник.

Справка: Совет по вопросам поддержки предпринимательства — консультативно-совещательный орган при Президенте Украины. Он был создан президентом Украины с целью обеспечения гарантий конституционного права на предпринимательскую деятельность и активизации работы по качественному развитию и реализации инвестиционного потенциала Украины.

Логика в этом есть: Сергей Тигипко — опытный тяжеловес украинского бизнеса. Ему принадлежат активы в промышленности и агросекторе, но "ядро" его империи — финансовый сектор (группа "ТАС", "КредитМаркет" и Универсал Банк, на базе которого работает monobank). Можно предположить, что опыт Тигипко в выстраивании сложных финансовых процессов и его знание реального сектора экономики — именно то, что ОП планирует использовать для диалога с крупным бизнесом.

