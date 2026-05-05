За пости у соцмережах нардепу оголосили нову підозру: що писав

Народному депутату України повідомлено про підозру у державній зраді. Справа в тому, що він системно використовував власні інформаційні майданчики для поширення тез, вигідних державі-агресору.

Йдеться про публікації, повідомлення, аудіо- та відеозвернення в його особистому Telegram-каналі, а також у Facebook та Instagram. Про це повідомили у прес-службі Офісу Генерального прокурора.

У ході розслідування прокурори спільно з правоохоронними органами досліджували понад 50 його відеозвернень та публікацій, розміщених в особистому Telegram-каналі, соціальних мережах та інших інформаційних ресурсах, зокрема російських. Висновки судових експертиз підтвердили наявність у досліджених матеріалах ознак поширення установок, притаманних російської пропаганди.

Дії народного депутата кваліфіковано за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 КК України. Санкція статті передбачає покарання терміном 15 років чи довічний позбавлення волі з конфіскацією майна.

У матеріалі Офісу Генпрокурора не називають імені народного депутата. .Однак у ЗМІ вже розкрили особистість. Йдеться про Олександра Дубінського.

