Від 25 крилатих ракет за день до приїзду великих гостей: як пройшли чотири останні 9 травня в Києві

Щороку дата супроводжується підвищеними безпековими ризиками

У День пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні (8 травня) і День Європи (9 травня) в Україні продовжують діяти обмеження воєнного часу, зокрема комендантська година. Поліція в частині регіонів закликає бути уважніше. Столицю України Київ Росія розглядає як свою ціль в цей день — вони погрожували ударами в разі атак на парад в Москві 9 травня. Попри загрози — столиця живе більш менш звичним чином, іноземні посольства не евакуйовувались.

"Телеграф" пропонує ретроспективу, як минав день 9 травня в Києві за останні роки, з початку повномасштабного вторгнення.

2025 рік

Уряд України запросив високопосадовців ЄС до Києва на 9 травня 2025 року для демонстрації єдності. Через візити іноземних делегацій та проведення пам'ятних заходів закривали на вхід та вихід станцію метро "Майдан Незалежності". Тоді до України завітало чимало гостей: канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, президент Франції Еммануель Макрон, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Страмер, прем'єр Польщі Дональд Туск тощо.

Український президент з дружиною та європейські лідери в Києві, 2025 рік /Фото Ян Доброносов, "Телеграф"

З нагоди Дня Європи також були організовані безкоштовні тематичні екскурсії, на яких розповідали про зв'язки Києва та Європи. Через безпекові питання, екскурсії проводилися групами з обов'язковою реєстрацією, а маршрути пролягали поруч із бомбосховищами на випадок повітряної тривоги.

2024 рік

9 травня 2024 року в Києві також відзначали День Європи. Росія на цей день запланувала в столиці Україні теракти, проте СБУ вдалось їх попередити. Як пізніше стало відомо, планувались чотири теракти в Києві. Вибухівку закладали в будівельних гіпермаркетах та біля кафе.

Знайдена в травні 2024 року в Києві вибухівка/ Фото: СБУ

2023 рік

9 травня 2023 року в Києві вперше офіційно відзначався Дня Європи, призначений указом президента від 8 травня. У ніч на цей день Росія масовано атакувала Україну, сили ППО збили більшість ракет, але уламки впали в кількох районах міста. Росія випустила 25 крилатих ракет: Калібр та Х-101/Х-555.

Скільки було атак по Україні 9 травня в різні роки/ Інфографіка "Телеграф", ШІ

2022 рік

В перший рік повномасштабного вторгнення 9 травня минуло в напрузі та очікуванні можливого удару росіян. Це був 75 день вторгнення, росіяни ще за місяць до 9.05.2022 року були ледь не під Києвом, а по області досі знаходили поховання жертв російської окупації. На порожньому Хрещатику 9 травня 2022 року президент Володимир Зеленський сказав: "У День перемоги над нацизмом ми боремося за нову перемогу. Шлях до неї важкий, але ми не сумніваємося, що переможемо. [ ] Рано чи пізно ми перемагаємо. Хоч орда, хоч нацизм, хоч суміш першого й другого, якою є нинішній ворог, – ми перемагаємо, бо це наша земля. [ ] І зовсім скоро в Україні буде два Дні Перемоги. А в когось не залишиться жодного".

