Чи будуть вихідними 8 і 9 травня: як ці дні відзначають тепер

Україна свідомо відходить від російського наративу "побєдобєсія"

Без Дня перемоги 9 травня. В Україні з 2023 року, аналогічно до європейських країн, закінчення Другої світової відзначають 8 травня. Адже саме в цей день пізно ввечері був підписаний Акт капітуляції в Берліні. Тож саме цей день тепер в Україні символізує завершення найкривавішої війни в історії людства — від 50 до 85 мільйонів загиблих у світі.

Згідно з календарем офіційних свят на 2025 рік, цей день має офіційну назву "День пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939 — 1945 років". 9 травня натомість відзначається День Європи. Дата більше не має особливого статусу свята і не є вихідним днем.

Чи буде 8 травня вихідним

Офіційно день має статус державного свята і вихідного. Проте в Україні продовжує діяти воєнний стан, тож 8 травня, згідно з законодавством, в державних установах має бути робочим днем. Приватні компанії можуть нехтувати цим правилом і встановлювати вихідний на власний розсуд.

Історична довідка

Для України Друга світова почалась не 22 червня, а ще восени 1939-го — з бомбардувань Львова та інших міст, коли нацистська Німеччина напала на Польщу. Повномасштабна ж війна охопила всю територію з літа 1941-го, вогнем пройшовши по містах та селах. З нашої землі до лав Червоної армії мобілізували близько 7 мільйонів людей. Половина з них загинула. Половина від тих, хто вижив — повернулась з війни вже з інвалідністю.

Раніше "Телеграф" розповідав, як відбувався в Києві парад на 9 травня, коли ще відзначався День перемоги в цю дату. Не всі знають, але в СРСР з розмахом відзначати 9 травня почали тільки майже за 20 років після закінчення війни.