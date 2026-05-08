От 25 крылатых ракет за день до приезда больших гостей: как прошли четыре последних 9 мая в Киеве

Ежегодно дата сопровождается повышенными рисками безопасности

В День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне (8 мая) и День Европы (9 мая) в Украине продолжают действовать ограничения военного времени, в том числе комендантский час. Полиция в части регионов призывает быть внимательнее. Столицу Украины Киев Россия рассматривает как свою цель в этот день – они угрожали ударами в случае атак на парад в Москве 9 мая. Несмотря на угрозы, столица живет более или менее привычным образом, иностранные посольства не эвакуировались.

"Телеграф" предлагает ретроспективу, как проходил день 9 мая в Киеве за последние годы, с начала полномасштабного вторжения.

2025 год

Правительство Украины пригласило чиновников ЕС в Киев на 9 мая 2025 года для демонстрации единства. Из-за визитов иностранных делегаций и проведения памятных мероприятий закрывали на вход и выход станцию метро "Майдан Незалежности". Тогда в Украину пришли немало гостей: канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Страмер, премьер Польши Дональд Туск и т.д.

Украинский президент с супругой и европейские лидеры в Киеве, 2025 год/Фото Ян Доброносов, "Телеграф"

По случаю Дня Европы были организованы бесплатные тематические экскурсии, на которых рассказывали о связях Киева и Европы. По вопросам безопасности, экскурсии проводились группами с обязательной регистрацией, а маршруты пролегали рядом с бомбоубежищами на случай воздушной тревоги.

2024 год

9 мая 2024 г. в Киеве также отмечали День Европы. Россия в этот день запланировала в столице Украины теракты, однако СБУ удалось их предупредить. Как позже стало известно, планировались четыре теракта в Киеве. Взрывчатку закладывали в строительных гипермаркетах и возле кафе.

Найдена в мае 2024 года в Киеве взрывчатка/ Фото: СБУ

2023 год

9 мая 2023 г. в Киеве впервые официально отмечался Дня Европы, назначенный указом президента от 8 мая. В ночь на этот день Россия массированно атаковала Украину, силы ПВО сбили большинство ракет, но обломки упали в нескольких районах города. Россия выпустила 25 крылатых ракет: Калибр и Х-101/Х-555.

Сколько атак было совершено на Украину 9 мая в разные годы / Инфографика "Телеграф", ИИ

2022 год

В первый год полномасштабного вторжения 9 мая прошло в напряжении и ожидании возможного удара россиян. Это был 75 день вторжения, россияне еще за месяц до 9.05.2022 были чуть ли не под Киевом, а по области до сих пор находили захоронение жертв российской оккупации. На пустом Крещатике 9 мая 2022 года президент Владимир Зеленский сказал : "В День победы над нацизмом мы боремся за новую победу. Путь к ней труден, но мы не сомневаемся, что победим. [ ] Рано или поздно мы побеждаем. побеждаем, потому что это наша земля. И совсем скоро в Украине будет два Дня Победы.

