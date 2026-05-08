Забудьте про привітання "З 9 травня!" Коли і як правильно вітати українською

Вже кілька років акцент офіційно інший

З 2023 року в Україні 9 травня не є святом перемоги або вихідним днем. Акцент зміщений на 8 травня — День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Україна відтепер відзначає цей день за європейським, а не радянським часом.

Україна вшановує пам'ять разом з Європою 8 травня, коли в 1945 році було підписано Акт про беззастережну капітуляцію Німеччини. Цікаво, що це відбулось ще 8 травня для всієї Європи та 9 травня вночі для СРСР через різницю в часі.

Акт про капітуляцію було підписано в передмісті Берліна 8 травня 1945 року о 22:43 за центральноєвропейським часом. За московським часом у цей момент вже настала наступна доба — 00:43, 9 травня

До 1960-х років свято Дня перемоги в СРСР було тривіальним, однак за часів Леоніда Брежнєва з нього зробили культ, який мав засвідчувати радянську міць. Наразі Україна відмовилася від радянських традицій святкування 9 травня. 8 травня одночасно із країнами Європи відзначає День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939–1945 років. Відповідно привітання у цей день "З Днем пам'яті та перемоги над нацизмом".

9 травня — згідно з указом Президента від 2023 року, в Україні відзначають День Європи. Цей день символізує єдність, спільні цінності та майбутнє. Зауважимо, день не вихідний. Вітання відповідне — "З Днем Європи".

