Забудьте о поздравлении "С 9 мая!" Когда и как правильно поздравлять на украинском

Уже несколько лет акцент официально другой

С 2023 года в Украине 9 мая не праздник победы или выходным днем. Акцент смещен на 8 мая – День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне. Украина отныне отмечает этот день по европейскому, а не советскому времени.

Украина чествует память вместе с Европой 8 мая, когда в 1945 году был подписан Акт о безоговорочной капитуляции Германии. Интересно, что это произошло еще 8 мая для всей Европы и 9 мая ночью для СССР из-за разницы во времени.

Акт о капитуляции был подписан в пригороде Берлина 8 мая 1945 в 22:43 по центральноевропейскому времени. По московскому времени в этот момент уже наступили сутки — 00:43, 9 мая

К 1960-м годам праздник Дня победы в СССР был тривиальным, однако при Леониде Брежневе из него сделали культ, который должен был свидетельствовать советскую мощь. Украина отказалась от советских традиций празднования 9 мая. 8 мая одновременно со странами Европы отмечает День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов. Соответственно приветствие в этот день по-украински "З Днем пам'яті та перемоги над нацизмом".

9 мая — согласно указу Президента от 2023 года, в Украине отмечают День Европы. Этот день символизирует единство, общие ценности и будущее. Заметим, день не выходной. Поздравление по-украински соответствующее — "З Днем Європи".

Ранее "Телеграф" рассказывал о еще одной важной дате в мае — дне вышиванки. Символическая дата выпадает на третий четверг мая.