После жары резкое похолодание: где в Украине ударят заморозки уже совсем скоро

Больше всего осадков и гроз ожидают в ближайшие дни

В Украину идут дожди, грозы и шквалы. После существенного потепления в начале мая температура снова изменится — станет холоднее. Самые дождливые дни ожидаются уже на этой неделе.

Что нужно знать:

Больше всего дождей ожидают 13–15 мая

Осадки прогнозируют во всех регионах страны

В западных областях возможны заморозки до -3°C

Похолодание больше всего затронет запад и северо-запад.

"Особенно существенно похолодает в западных и северо-западных областях ", — отметил в эксклюзивном комментарии "Телеграфу" кандидат географических наук, метеоролог Игорь Кибальчич.

Причина изменения погоды – приход в Украину влажных воздушных масс с юга и юго-востока, а также области низкого давления над Европой. Именно из стран Балтии и Скандинавского полуострова распространится прохладный воздух, который отразится на западных и северо-западных областях.

Метеоролог прогнозирует самую дождливую погоду с 13 по 15 мая включительно. "В эти дни осадки охватят все регионы Украины, в центральных и северных областях местами дожди будут сильными", — говорит Кибальчич. Неустойчивая погода с кратковременными дождями сохранится с 16 по 20 мая. В эти дни преобладает пониженное атмосферное давление, ветер будет слабый, в основном восточного и юго-восточного направления. Исключения станут грозы — могут быть порывы до 15-20 м/с и сильный ветер.

Температура в Украине на ближайшие 10 дней

По оценке метеоролога температура будет неравномерной.

Ночью 12-13 мая ожидается +7…+13 °C, однако в западной части начнется постепенное похолодание. Днем следует ожидать +20…+26 °C, однако на Правобережье страны дневная температура снизится до +13…+18 °C.

ожидается +7…+13 °C, однако в западной части начнется постепенное похолодание. Днем следует ожидать +20…+26 °C, однако на Правобережье страны дневная температура снизится до +13…+18 °C. В западных областях в период с 13 по 15 мая местами возможны слабые заморозки на поверхности почвы до -3 °C.

местами возможны слабые заморозки на поверхности почвы до -3 °C. В период с 15 по 20 мая ночная температура ожидается в пределах +6…+13 °C, дневная около +17…+23 °C.

"На карте распределения средней температурной аномалии с 10 по 17 мая заметно, что относительно теплая погода будет преобладать на Левобережье Украины, а в западной части ожидаются ниже по сравнению с нормой значения температуры", — отмечает метеоролог и объясняет — на карте видно прохладу и на большей части Европы.

Карта/ Источник: предоставлен метеорологом

Ранее "Телеграф" рассказывал, что холод в Украину принес циклон "Anne". Заморозки прогнозируют также разные погодные агрегаторы.