Розміри вражають. Рибалка похизувався незвичайним уловом (фото)
Користувачі в коментарях діляться своїми схожими випадками
Українець у мережі похизувався незвичайним уловом. Адже чоловіку вдалось спіймати великого карася.
Про це рибалка розповів у Threads. За його словами, це вперше за життя йому вдалось піймати такого великого карася.
У дописі вказано, що вага риби склала майже 2 кг, а саме 1 950 г. На фото видно, що риба досить велика та має характерний золотистий відтінок.
У коментарях користувачі розповідали про свої великі улови та були приємно здивовані цим. Люди писали:
- Гарний екземпляр. Я у 6 років зловив на 2,100 і з того часу, не можу побити цей рекорд. Максимум кілошні трапляються або трошки більше.
- Красень, сильний екземпляр.
- 2 дні тому 2100.
- Дід усіх карасів.
Для довідки
Карась звичайний — риба родини коропових. Живе у прісноводних водоймах, переважно в озерах, водосховищах, ставах. Має коротке, високе, майже округле тіло, вкрите гладенькою лускою. На останніх нерозгалужених променях спинного і анального плавців є близько 30 дрібних зубчиків.
Порожнина тіла світла. Спина темна, боки золотисті, черево жовтувате, плавці сірувато-червоні. Довжина тіла до 50 см, живе до 10 — 12 років. Вид стійкий до дефіциту кисню, коливань температури води. Тримається місць з розвинутою водяною рослинністю, з мулистим або піщано-мулистим ґрунтом.
