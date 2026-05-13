Сотни дронов и возможный ракетный удар: Россия начала массированный обстрел Украины

Враг пытается перегрузить ПВО Украины

Россия устроила дневную массированную атаку беспилотниками. Мониторинговые телеграм-каналы сообщают о рекордном количестве ударных и имитационных дронов — около 300. На Киевщине, Киеве и Хмельницком слышали взрывы.

13:00 Начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко сообщил о падении обломков БПЛА в Оболонском районе. Пока что пострадавших нет.

12:45 Главное управление разведки предупредило о продолжительном воздушном ударе. По данным ГУР, цели — объекты критической инфраструктуры и не только. Россия уже задействовала большое количество дронов для перегрузки систем противовоздушной обороны, на очереди — ракеты

"В дальнейшем Россия планирует применить значительное количество крылатых ракет воздушного и морского базирования, а также баллистических ракет. Цели Москвы — объекты критической инфраструктуры и жизнеобеспечения крупных городов, в частности энергетики, предприятия ВПК, здания органов государственной власти", — говорится в сообщении.

12:30 Беспилотники двумя группами двигаются на запад Украины.

Как двигаются дроны по состоянию на 11:27

Канал еРадар отмечает, что часть дронов уже подлетела к границам Хмельницкой области. На пути дронов — Сарны, Ровно, Луцк, Ковель. Десятки дронов фиксируют над всеми областями центра, востока и севера Украины, в частности, в сторону Киевщины, Ровенщины, Одесщины, Хмельнитчины и дальше.

Больше "шахедов" фиксируют на направлениях: Черниговщина — Киевщина — 60 шт, Николаевщина — Кировоградщина/Одесщина — 55 дронов, Киевщина — Житомирщина 50 дронов, Житомирщина — Ровенщина — 30 дронов.

По состоянию на 12:11 в Киеве дали отбой тревоги и через несколько минут возобновили. В области тревога сохраняется. В других областях также зафиксирована дроновая угроза.

Советник Минобороны и специалист по радиотехнологиям Сергей Бескрестнов (FLASH) заявил, что дроны летят вдоль границы с Беларусью на расстоянии 5–10 км один за другим и сразу большими группами, чтобы перегрузить украинскую систему ПВО и увеличить количество целей, которые могут прорваться в глубь страны.

В то же время, он обратил внимание, что российские дроны избегают полетов непосредственно над территорией Беларуси, хотя это могло бы сократить маршрут. "Для врага это лишние риски быть сбитыми, лишнее время полета, лишние сложности программирования маршрута. Это свидетельствует о том, что РБ не спешит предоставлять РФ свое воздушное пространство даже на несколько километров", — пишет Бескрестнов.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что мониторинговые каналы предупреждали о подобной возможности. Потенциально к атакам могут присоединиться МиГ-31, являющиеся носителями ракет "Кинжал".