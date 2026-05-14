Українська економіка втрачає мільярди через непрозорість санкційної політики, — РБК

В Україні посилюється дискусія щодо економічних наслідків санкційної політики для роботи бізнесу та цілих секторів економіки. Як зазначає РБК-Україна, через відсутність прозорих механізмів роботи підприємств після запровадження санкцій компанії змушені зупиняти інвестиційні програми, а держава — втрачати податки, валютну виручку та стратегічні ресурси.

"Формально активи підсанкційних осіб не блокуються, але ми бачимо негативні наслідки для роботи підприємств з такими акціонерами", — зазначив у коментарі виданню керівник санкційного напрямку "Інституту законодавчих ідей" Андрій Климосюк.

За його словами, найбільше від чинної моделі санкційної політики страждають видобувні компанії та експортери. Одним держава зупиняє спецдозволи, іншим — блокує повернення ПДВ.

Серед прикладів, які обговорюються на ринку, — ситуація навколо IDS Ukraine (бренди "Моршинська" і "Миргородська"), а також бізнесів, пов’язаних із Петром Порошенком, зокрема кондитерської галузі. Окрему увагу експерти звертають на газовидобувну сферу, яка стає критично важливою на тлі російських атак по інфраструктурі, дефіциту ресурсу та високих світових цін на газ.

Зокрема, через санкції зупинені дві із чотирьох газовидобувних компаній групи Smart Energy — Держгеонадра у листопаді 2024 року зупинила частину спецдозволів компанії. Втрати тільки за минулий рік у Smart Energy оцінюють у 85,5 млн кубометрів газу.

"Вадим Новинський офіційно з 2022 року не є бенефіціарним власником Smart Holding, не бере участі в бізнесі, не впливає на рішення та не отримує жодних дивідендів від діяльності активів", — заявив РБК-Україна генеральний директор Smart Holding Іван Герасимович. За його словами, наразі компанією управляють трастові керуючі, а сама Smart Energy готова відновити видобуток, щойно обмеження буде знято.

У професійному середовищі наголошують: проблема полягає не у самих санкціях, а у відсутності зрозумілого механізму, який дозволив би відокремити підсанкційного акціонера від роботи підприємства.

"Є процедура встановлення firewalls — запобіжників або бар’єрів, які свідчать про те, що компанія більше не підконтрольна цьому акціонеру", — пояснює Андрій Климосюк, посилаючись на європейську практику.

На думку експертів, Україні необхідно сформувати зрозумілі та прогнозовані механізми санкційної політики, які дозволять захищати державні інтереси без втрати економічного потенціалу.