Не гнилі овочі й не зіпсоване м'ясо: що можуть почати безкоштовно роздавати українцям в "АТБ"
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
4 категорії товарів можуть опинитися в українців
В Україні активно готується до запуску система "фудбенкінгу" (food banking) — масштабна ініціатива з безкоштовної передачі продуктів із коротким терміном придатності людям, які опинилися у складних життєвих обставинах. Згідно з новими європейськими нормами, які впроваджує Україна, великі торговельні мережі з площею магазинів понад 400 квадратних метрів будуть зобов'язані не утилізувати такі товари, а віддавати їх на благодійність.
Головним флагманом цієї програми в масштабах усієї країни може стати національна мережа "АТБ", яка налічує понад 1200 дискаунтерів по всій Україні. "Телеграф" попросив Gemini проаналізувати роботу цієї моделі в Україні.
Що саме "АТБ" може віддавати безкоштовно
Багато покупців помилково думають, що на благодійність піде зіпсована їжа. Це категорично не так. Йдеться про товари, які є абсолютно безпечними для споживання, але втратили товарний вигляд або у них закінчується термін придатності.
- Бакалія з пошкодженою упаковкою: Пачка гречки, рису чи цукру власних марок "Своя Лінія" або "Розумний вибір", яка випадково надірвалася під час викладки товару, або пом'яті консервні банки. Продати їх покупцям у залі за законом не можна, а продукт усередині залишається абсолютно нормальним і якісним.
- Продукти "на межі": Хліб та випічка, термін придатності яких закінчується через 12–24 години. Сюди ж належать молочні продукти (кефір, молоко, йогурти) або ковбасні вироби за 1–2 дні до кінця офіційного строку реалізації.
- Овочі та фрукти: "Некрасиві" яблука, які не хочуть брати покупці через візуальні дефекти, трохи прив'яла зелень або морква та буряк із тріщинами. На їхні смакові та поживні властивості це ніяк не впливає.
- Сезонні товари: Цукерки та шоколадні набори у новорічних коробках, що залишилися на полицях після 1 січня, або великодні паски, які не встигли розпродати безпосередньо у святкові дні.
Як це працюватиме і хто зможе отримати допомогу
Ймовірніше мережа "АТБ" не роздаватиме продукти напряму "з чорного входу" магазинів, щоб уникнути тисняви та хаосу. Схема роботи буде суворо регламентована:
- Збір та сортування: Співробітники супермаркету щодня формують списки товарів, які виводяться з комерційного обігу, але придатні для споживання.
- Передача фондам: Продукти забиратимуть офіційні партнери проєкту — великі благодійні організації, "банки їжі" та соціальні служби.
- Адресна допомога: Волонтери формуватимуть готові продуктові набори або використовуватимуть продукти для приготування безкоштовних обідів у соціальних їдальнях.
Раніше "Телеграф" писав, як система фудбенкінгу може працювати у Польщі.