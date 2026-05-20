Прибыли Порошенко, Кличко и не только. Как проходит прощание с нардепом Кубивым (репортаж)

Он посвятил свою жизнь служению Украине

Во Львове прощаются с народным депутатом Степаном Кубивым, внезапно ушедшим из жизни 18 мая. Провести его в последний путь пришел пятый президент Украины Петр Порошенко, мэр Киева Виталий Кличко, председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук и многие другие.

В соборе святого Юра во Львове, где проходит прощание, побывала корреспондентка "Телеграфа". Оттуда похоронная процессия отправится в городскую Ратушу и дальше — к месту захоронения на Лычаковском кладбище.

Отдать последнюю дань уважения выдающемуся украинцу прибыли Петр и Марина Порошенко, Руслан Стефанчук, Виталий Кличко, мэр Львова Андрей Садовый, нардепы от "Европейской Солидарности", к которой принадлежал Кубив.

На прощании присутствовали и экс-премьер-министр Украины (2014–2016), один из лидеров Революции Достоинства Арсений Яценюк, и Владимир Гройсман, который возглавлял Кабинет министров Украины с 2016 по 2019 год, а до этого был председателем Верховной Рады.

Также на прощание пришел бывший исполняющий обязанности Президента Украины Александр Турчинов. Он сказал, что Степан Кубив был уникальным человеком, который всю жизнь отдал Украине, и поделился воспоминаниями времен Революции Достоинства.

Турчинов рассказал, что Степан Кубив был комиссаром Дома профсоюзов на Майдане. Когда в феврале 2014 вооруженные силовики не смогли захватить Дом профсоюзов, они подожгли его, начался масштабный пожар.

"Не все успели выйти из здания, и Степан бросился в самое пламя, чтобы спасать раненых и тех, кто еще не успел выйти. Такой был человек, который в пламя за Украину, за свободу, готов был идти, за украинцев. Это — его жизнь. И где бы он ни работал, или первым вице-премьером, или депутатом, он всегда работал и жил для Украины", — подчеркнул Турчинов.

По его словам, даже сейчас многие нардепы приходили к Степану Кубиву за советами. Он был не только мудрым и опытным человеком, но и отличным экономистом.

"Когда Украина была в страшном кризисе после Революции Достоинства, на счету практически не осталось средств. А надо было наводить порядок в стране. У меня не было вопросов, кого назначить главой Нацбанка. Я тогда назначил именно Степана. Как человека, который не ошибется даже в таких критических ситуациях, знает, что делать и профессионально это делает", — сказал Турчинов.

Степан Кубив много сделал для Украины

Степан Кубив был комендантом Штаба национального сопротивления во время Революции Достоинства. Он — первый вице-премьер-министр Украины и министр экономического развития и торговли Украины с 14 апреля 2016 года по 29 августа 2019 года. С 24 февраля по 19 июня 2014 занимал должность председателя Национального банка Украины.

Нардеп 7-го, 8-го, 9-го созывов, представитель президента Украины в Парламенте (2015-2016 годы). В Верховной Раде представлял политическую партию "Европейская солидарность". Являлся членом Комитета Верховной Рады Украины по вопросам экономического развития.

Нардеп также являлся председателем Всеукраинского общества "Мемориал" им. Василия Стуса. Он кандидат экономических наук.

