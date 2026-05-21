Усик – Верхувен: де і коли дивитися бій у Польщі

MEGOGO покаже поєдинок у Польщі

У суботу, 23 травня, у Гізі (Єгипет) відбудеться великий вечір професійного боксу Олександр Усик (24-0, 15 КО) — Ріко Верхувен (1-0, 0 КО). У Польщі поєдинок можна переглянути у прямому етері з україномовним коментарем.

Усик проведе бій із Верхувеном за правилами боксу

У Польщі шоу боксу Усик — Верхувен покажуть дві медіаплатформи. Про це повідомляє "Телеграф".

Польські глядачі MEGOGO зможуть переглянути вечір боксу у Гізі у форматі Pay-Per-View (плата за перегляд) за 79.99 злотих (близько 966 грн). Трансляція розпочнеться о 18.00 (варшавський час), буде доступна аудіодоріжка з українськими коментаторами Сергієм Лук’яненком та Дмитром Аветисяном. Додамо, що міжнародним транслятором поєдинку є платформа DAZN.

На цю мить Усик володіє трьома основними чемпіонськими поясами в боксі (WBC, WBA та IBF) з чотирьох. Титул WBO відійшов британцю Фабіо Вордлі після того, як Усик відмовився від обов’язкового захисту, однак у травні 2026 року Даніель Дюбуа нокаутував британця і знову став чемпіоном світу.

Напередодні стали відомі гонорари Олександра та Ріко, а також імена всіх учасників вечора боксу. До речі, на кону поєдинку стоятиме лише один чемпіонський пояс, щоправда, у разі поразки українець ризикує втратити всі титули.

Додамо, що шоу Усик — Верхувен покажуть в Україні. На сайті "Телеграф" доступна докладна інструкція, як переглянути поєдинок. Зазначимо, що українець є беззаперечним фаворитом "дуелі" і на думку букмекерів, і на думку штучного інтелекту.

Нагадаємо, у квітні 2026 року Олександр і Ріко вперше зустрілися віч-на-віч на першій пресконференції. Там Усик придумав новий мем.