Деякі гривні виводять з обігу: як їх прийматимуть в магазинах та чи треба бігти міняти гроші

Їх замінюють для підвищення якості готівки в обігу

Національний банк України поступово виводить з обігу банкноти номіналом 50 і 200 гривень старого зразка, випущені у 2003–2007 роках. Їх заміняють купюрами зразка 2014 та наступних років випуску.

Поступова заміна триває, вона почалася з листопада 2024 року, повідомили у Нацбанку. Перейматися, що ваші "старі" купюри 50 і 200 гривень раптово відмовляться приймати в магазині, не варто. Спеціально обмінювати їх не потрібно, ці банкноти залишаються дійсними платіжними засобами.

Старі банкноти замінюють новими. Фото: Нацбанк

Національний банк спільно з банками поступово вилучає з готівкового обігу України зазначені банкноти. Як це відбувається:

банки не видають із кас такі банкноти за всіма видами готівкових операцій;

Національний банк припинив видавати ці банкноти банкам, інкасаторським компаніям та компаніям з оброблення готівки.

"Потрапляючи в банки, банкноти номіналами 50 та 200 гривень старого зразка не будуть більше повертатися в обіг, а вилучатимуться та передаватимуться до Національного банку для подальшого їх перерахування та утилізації", — розповіли у НБУ.

Там пояснили, що Національний банк замінює купюри для підвищення якості готівки в обігу. Послідовно всі банкноти попередніх років замінюються в обігу на більш сучасні та захищені.

