Некоторые гривны выводят из обращения: как их будут принимать в магазинах и нужно ли бежать менять деньги

Их заменяют для повышения качества наличных денег в обращении

Национальный банк Украины постепенно выводит из обращения банкноты номиналом 50 и 200 гривен старого образца, выпущенные в 2003-2007 годах. Их заменяют купюрами образца 2014 и последующих лет выпуска.

Постепенная замена продолжается, она началась с ноября 2024 года, сообщили в Нацбанке. Беспокоиться, что ваши "старые" купюры 50 и 200 гривен внезапно откажутся принимать в магазине, не стоит. Специально обменивать их не нужно, банкноты остаются действительными платежными средствами.

Старые банкноты заменяют новыми. Фото: Нацбанк

Национальный банк совместно с банками постепенно изымает из наличного оборота указанные банкноты. Как это происходит:

банки не выдают из касс такие банкноты по всем видам наличных операций;

Национальный банк перестал выдавать эти банкноты банкам, инкассаторским компаниям и компаниям по обработке наличных денег.

"Попадая в банки, банкноты номиналами 50 и 200 гривен старого образца не будут больше возвращаться в обращение, а будут изыматься и передаваться в Национальный банк для дальнейшего их перечисления и утилизации", — рассказали в НБУ.

Там пояснили, что Национальный банк заменяет купюры для повышения качества наличных денег в обращении. Все банкноты предыдущих лет последовательно заменяются в обращении на более современные и защищенные.

