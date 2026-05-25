Владі Путіна може настати кінець: ШІ назвав рік та умови для перевороту

Чимало залежить не тільки від еліт та війни в Україні

Ймовірність державного перевороту в Росії у 2026 досить невисока, однак є щонайменше дві речі, які можуть це пришвидшити. Такі висновки отримав "Телеграф" від штучного інтелекту, який оцінив статтю The Guardian про можливе повалення влади Путіна.

Зауважимо, що аналіз зробили ChatGPT, Gemini та Grok. Так, штучний інтелект каже, що наразі говорити про переворот чи скидання Путіна з верхівки влади зарано. Адже, окрім невдоволення еліт, яке вже фіксується, треба конкретні передумови та міцна опозиція.

Grok вважає, що розмови про швидкий переворот перебільшені. Адже Путін й досі контролює усю ситуацію в Росії, те, що еліти "починають вигоряти" та їм набридла війна, на думку ШІ, занадто слабке підґрунтя до дій тут і зараз. Однак не слід відкидати й те, що це невдоволення — старт великих змін.

ChatGPT та Gemini висловили схожу думку, адже вважають, що Росії ще треба час, аби перейти до конкретних дій. Окрім того, наявність сильної опозиції та лідера — одна з головних умов вдалого перевороту.

Коли владі Путіна в Росії прийде кінець

Усі ШІ сходяться в одному — чекати перевороту з поваленням влади Путіна у 2026 чи 2027 зарано. Адже невдоволення росіян та еліт недостатньо для цього. Окрім того, віра в обіцянки лідера, що "от-от і Росія візьме Донбас" ще є.

Найбільш реалістичним сценарієм, ймовірність 40%, є те, що переворот в Росії станеться у 2027-2028 році. Але для цього мають сформуватись певні передумови, зокрема:

війна зайде в глухий кут,

економіка продовжить падати,

репресії посилюватимуться та дратуватимуть середній клас.

Коли в Росії буде переворот. Прогноз Grok

Штучний інтелект додає, що значно пришвидшити процес може щонайменше дві речі: фізично Путін сильно ослабне та військова поразка.

Головні тригери для перевороту:

Серйозна військова поразка — втрата великої кількості території або розгром угруповання.

Гостра економічна криза — ще більший обвал рубля, масове безробіття, "голодні" бунти в регіонах.

Проблеми зі здоров'ям Путіна.

Зрада ключових силовиків.

Коли в Росії буде переворот. Прогноз ChatGPT

Коли буде переворот у Росії. Інфографіка: "Телеграф"/ШІ

Резюмуючи, ШІ каже: якщо переворот в Росії й буде, то це буде не народне постання та революція, а палацовий переворот. Тобто коли силовики та еліти зрозуміють, що Путін тягне Росію на дно більше, ніж вони можуть витримати, тоді лідера можуть скинути. Виходить, що зміни хоч і не можуть відбутися в найближчому майбутньому, але коли вони почнуться, процес буде стрімким.

Раніше "Телеграф" розповідав, на скільки можливий новий наступ росіян з території Білорусі на Україну.