Старість - не кінець, а новий етап життя: давня думка Конфуція
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Чому пенсія за Конфуцієм — це не про втрату, а про нову роль
Старість часто сприймають як завершення активного етапу життя, однак ще понад дві тисячі років тому китайський філософ Конфуцій запропонував інше бачення цього періоду.
Однією з найвідоміших його думок є пояснення старості як природного й гідного етапу життя — людина ніби поступово відходить від активної сцени, але отримує можливість спостерігати за життям збоку, з новою мудрістю та спокоєм. Саме цей образ сьогодні часто цитують як нагадування про повагу до віку, як написали в "okdiario".
Після себе філософ залишив велику кількість відомих висловів і цитат
Серед них — про важливість самодисципліни, освіти, щирості та гармонії у стосунках між людьми. Його вчення й досі вивчають у різних країнах, а окремі цитати регулярно набувають нової популярності в соцмережах:
- Вимагайте багато від себе та мало очікуйте від інших. Таким чином, ви позбавите себе багатьох розчарувань.
- Якщо ви вже знаєте, що вам потрібно зробити, і не робите цього, то вам буде гірше, ніж раніше.
- Знати, що ти знаєш те, що знаєш, і що ти не знаєш того, чого не знаєш — це справжнє знання.
- Ви завжди повинні зберігати холодну голову, тепле серце та щедру руку.
- Ви питаєте мене, чому я купую рис і квіти? Я купую рис, щоб жити, і квіти, щоб мати заради чого жити.
- Дім буде міцним, коли його підтримуватимуть ці чотири стовпи: хоробрий батько, розсудлива мати, слухняний син і поступливий брат.
- Легше схопити головнокомандувача армії, ніж позбавити волі негідника.
- Де є освіта, там немає класової різниці.
- Можна забрати армію у генерала, але не можна забрати волю у людини.
- Можна досягти чогось після трьох годин боротьби, але точно, що цього можна досягти лише трьома словами, сповненими любові.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чому 18-й місяць після виходу на пенсію — найважчий.