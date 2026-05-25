Українці стануть "метисами"? Що таке "Офіс міграційної політики", який робить гучні заяви

Тема іноземних робітників стала досить гострою

В Україні все частіше звучать тривожні заяви про те, що через наплив трудових мігрантів українці можуть стати "метисами" або втратити ідентичність. Олії у вогонь підливає те, що подібні прогнози озвучують керівники структур на кшталт "Офісу міграційної політики" — через гучні назви люди плутають ці громадські організації з офіційними держорганами.

"Телеграф" розповідає про те, як ГОшки через "офіційні" вивіски можуть спровокувати масштабний резонанс.

Гучні заяви викликають скандали

22 травня видання "Комерсант Український" опублікувало інтерв’ю глави Офісу міграційної політики Василя Воскобойника, під час якого порушувалася гостра тема мігрантів в Україні.

Ведучий запитав співрозмовника про те, чи існує, на його думку, загроза вимирання української нації і чи можуть у майбутньому етнічно це бути вже не українці в класичному розумінні, а люди змішаного походження — наприклад, "метиси", суміш українців з індійцями, бангладешцями та іншими народами.

У відповідь на це Воскобойник заявив, що Україна, маючи вигідне географічне розташування та потребу в робочій силі, залучатиме мігрантів з інших країн. У перспективі це може призвести до того, що частина населення матиме змішане походження, а суспільство стане більш різноманітним за етнічним складом.

"Якоюсь мірою це буде наш шлях, тому що наша територія все одно перебуває в дуже сприятливій кліматичній зоні", — вважає він.

Варто зазначити, що такий гучний прогноз прозвучав на тлі попередніх гострих заяв Воскобойника. У середині травня експерт разом із колегою Юрієм Романенком (журналіст і політексперт) критикували "подвійні стандарти" українського суспільства на тему мігрантів і обговорювали, чому "українські "дармоїди" в Німеччині кращі, ніж трудові мігранти в Україні?".

Також Воскобійник нещодавно розповідав про вимирання української нації.

"Чисто демографічно ми вимираємо зі швидкістю 300 тисяч людей на рік. Це без урахування якихось військових дій. І це почалося ще в середині 2000-х. Тобто щороку в нас помирає близько 450 – 500 тисяч людей, народжується десь 200 – 250", – розповідав Василь.

І висловлював думку, що Україні необхідно залучати до 300 тисяч мігрантів щороку.

"Тому, щоб зберегти кількість нашого населення, ми маємо залучати з-за кордону мігрантів саме в такій кількості", — говорив експерт.

Сіль на рану — чому суспільство гостро реагує

Незважаючи на те, що Воскобійник у своїх регулярних постах про мігрантів висловлюється за "холодну голову" і закликає зменшувати градус паніки на цю тему, гучні заголовки з його ім’ям про "метиси" і "дармоїди", судячи з усього, у частини суспільства мають протилежний ефект і викликають суперечки.

Річ у тім, що тема мігрантів в Україні за останні місяці стала досить гострою. Підживлювати негатив для дестабілізації ситуації в суспільстві можуть росіяни. На цьому державу-агресора вже не раз підловлювали різні експерти та Центр протидії дезінформації.

Гучна вивіска вводить в оману?

Підливає олії у вогонь і посада, з позиції якої робить заяви Воскобойник. За назвою "Офісу міграційної політики", яка у декого може викликати асоціацію з держустановою, ховається громадська організація.

Сайт Офісу міграційної політики

Про це, зокрема, нагадав співзасновник партії "Демократична Сокира" та спікер Групування об’єднаних сил Віктор Трегубов. На його думку, таку назву організація нібито і отримала для того, щоб лякати українців.

"А що таке "Офіс міграційної політики"? Судячи з назви, державна установа? Ні, шарашкіна ГО, створена саме для того, щоб лякати посполитих. З назвою, стилізованою під державну установу. Інформаційна війна для найменших", — вважає Трегубов.

Український підприємець та громадський діяч Валерій Пекар також дотримується думки, що "красиві" назви подібних організацій можуть цілеспрямовано вводити в оману пересічного громадянина.

"В Києві відбулася демонстрація проти трудових мігрантів (яких нема, як свідчать державні дані; а заяви про мігрантів здебільшого роблять "експерти" з нікому не відомих організацій з красивими назвами, що створюють враження державних установ, хоча такими не є)", — сказав він.

Також деякі коментатори розкритикували і самого Василя Воскобойника, який за сумісництвом є президентом Всеукраїнської асоціації компаній з міжнародного працевлаштування. Спікера звинуватили у тому, що він, користуючись своєю посадою, нібито намагався вплинути на роботу профільних агенцій. Про це заявив користувач Владислав Штепа. За даними з відкритих джерел, чоловік сам працює у цій сфері.

Владислав Штепа

