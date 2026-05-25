Харків чи Запоріжжя? Якому місту на цьому тижні дістанеться тепло, іншому — затяжні дощі
Кому потрібно діставати теплі речі та парасольки
Погода цього тижня готує справжній контраст для мешканців Харкова та Запоріжжя. Поки одне місто накриватимуть дощі, прохолода та сильний вітер, в іншому буде трошки тепліше.
Синоптики з "Meteo" та "Погода.Мета" прогнозують зниження температури та опади у двох містах, однак декому пощастить більше — там погода буде значно сприятливішою.
У Харкові тиждень розпочнеться відносно теплою погодою. У понеділок повітря прогріється до +21…+22 градусів, однак вже з вівторка температура почне поступово знижуватись. Середина тижня буде прохолодною та ймовірно дощовою — вдень очікується лише +12…+18 градусів. Наприкінці тижня стане ще холодніше: у суботу та неділю синоптики прогнозують десь від +11 до +16 градусів удень, а вночі температура може опуститися до +4 градусів. Майже щодня можливі опади та хмарна погода.
Найтеплішим днем у Харкові стане понеділок, коли повітря прогріється до +22 градусів. Після цього місто накриє хвиля прохолодного повітря. Мешканцям радять не забувати про теплі речі та парасолі, адже дощі прогнозуються практично протягом усього тижня.
У Запоріжжі ситуація буде значно комфортнішою. Уже в понеділок температура підніметься до +23…+26 градусів. Тепла погода затримається і у вівторок та середу — вдень прогнозують близько +22…+26 градусів. Саме середа може стати найспекотнішим днем тижня. При цьому опади будуть короткочасними, а сонця очікується значно більше, ніж у Харкові.
Втім, ближче до вихідних і у Запоріжжі стане прохолодніше. У четвер температура знизиться до +16…+20 градусів, а у п’ятницю та суботу стовпчики термометрів покажуть близько +15…+17 градусів. У неділю повітря може знову прогрітись до +20 градусів. Також можливі дощі.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Україну накриє хвиля холоду перед літом. Температура може опуститись до +5 градусів.