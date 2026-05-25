Харків чи Запоріжжя? Якому місту на цьому тижні дістанеться тепло, іншому — затяжні дощі

Кому потрібно діставати теплі речі та парасольки

Погода цього тижня готує справжній контраст для мешканців Харкова та Запоріжжя. Поки одне місто накриватимуть дощі, прохолода та сильний вітер, в іншому буде трошки тепліше.

Синоптики з "Meteo" та "Погода.Мета" прогнозують зниження температури та опади у двох містах, однак декому пощастить більше — там погода буде значно сприятливішою.

У Харкові тиждень розпочнеться відносно теплою погодою. У понеділок повітря прогріється до +21…+22 градусів, однак вже з вівторка температура почне поступово знижуватись. Середина тижня буде прохолодною та ймовірно дощовою — вдень очікується лише +12…+18 градусів. Наприкінці тижня стане ще холодніше: у суботу та неділю синоптики прогнозують десь від +11 до +16 градусів удень, а вночі температура може опуститися до +4 градусів. Майже щодня можливі опади та хмарна погода.

Найтеплішим днем у Харкові стане понеділок, коли повітря прогріється до +22 градусів. Після цього місто накриє хвиля прохолодного повітря. Мешканцям радять не забувати про теплі речі та парасолі, адже дощі прогнозуються практично протягом усього тижня.

Харків накриють дощі та помітне похолодання наприкінці тижня. Фото: Телеграф

У Запоріжжі ситуація буде значно комфортнішою. Уже в понеділок температура підніметься до +23…+26 градусів. Тепла погода затримається і у вівторок та середу — вдень прогнозують близько +22…+26 градусів. Саме середа може стати найспекотнішим днем тижня. При цьому опади будуть короткочасними, а сонця очікується значно більше, ніж у Харкові.

Втім, ближче до вихідних і у Запоріжжі стане прохолодніше. У четвер температура знизиться до +16…+20 градусів, а у п’ятницю та суботу стовпчики термометрів покажуть близько +15…+17 градусів. У неділю повітря може знову прогрітись до +20 градусів. Також можливі дощі.

Запоріжжя цього тижня стане найтеплішим містом серед двох. Фото: Телеграф

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Україну накриє хвиля холоду перед літом. Температура може опуститись до +5 градусів.