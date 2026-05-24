Чоловік купив загублену валізу й одразу пошкодував: після відкриття його ледь не знудило

Британець роками скуповує загублений багаж, але такого не бачив ще ніколи

Чоловік, який заробляє на купівлі покинутих валіз з аеропортів, звик до несподіваних знахідок. Але одного разу вміст однієї з них настільки його шокував, що він ледь не втратив свідомість від огиди.

Для британського блогера Скотта Фенсома купівля загублених валіз на аукціонах іноді приносить справжні сюрпризи, як написали в "femcafe". Іноді йому траплялися прикраси, брендові гаджети та навіть готівка, проте одна зі знахідок запам’яталася йому зовсім з іншої причини.

Під час чергового розпакування чоловік відкрив звичайну на вигляд валізу, всередині якої лежав герметичний пластиковий контейнер. Коли він відкрив його перед камерою, приміщення миттєво заповнив настільки сильний сморід, що Скотта мало не знудило.

За словами британця, це був найогидніший момент у його роботі. Спочатку він навіть не зрозумів, що саме знаходилося всередині контейнера. Лише після того, як відео потрапило в TikTok, користувачі пояснили: у коробці були ферментовані рибні кістки — традиційний продукт, який за кілька місяців у закритій валізі просто згнив.

Після цього випадку Скотт зізнався, що почав більше замислюватися над моральною стороною свого бізнесу. Адже фактично він продає особисті речі інших людей.

Втім, чоловік вважає, що власники мають достатньо часу, аби повернути свої речі. За його словами, авіакомпанії неодноразово намагаються зв’язатися з пасажирами, а валізи потрапляють на аукціони лише через кілька місяців після втрати.

Попри дивні та шокуючі знахідки, Скотт продовжує свій незвичний бізнес і досі сподівається знайти у черговій валізі справжній скарб.

Рибні кістки. Фото: reddit

Де вживають ферментовані кістки

Арктичні та північноєвропейські традиції

Фуназусі (Японія): Один із найдавніших видів суші з карася, де рибу ферментують разом із рисом і сіллю до року. У результаті процесу кістки майже повністю розм’якшуються.

Один із найдавніших видів суші з карася, де рибу ферментують разом із рисом і сіллю до року. У результаті процесу кістки майже повністю розм’якшуються. Ракфіск (Норвегія): Форель або голець, які витримують у соляному розчині від двох місяців до року. М’ясо набуває дуже м’якої, майже пастоподібної текстури.

Форель або голець, які витримують у соляному розчині від двох місяців до року. М’ясо набуває дуже м’якої, майже пастоподібної текстури. Ікісу (Аляска) / "смердючі голови": Традиційна страва корінних народів, де рибу ферментують у землі, після чого її вживають разом із розм’якшеними кістками.

Південно-Східна Азія та Океанія

Балао-балао (Філіппіни): Ферментована риба з рисом, у якій під час бродіння м’ясо стає кислуватим, а кістки поступово розм’якшуються.

Ферментована риба з рисом, у якій під час бродіння м’ясо стає кислуватим, а кістки поступово розм’якшуються. Нам прік пла ра (Таїланд / Лаос): Густа ферментована рибна паста, що використовується як соус, де рибні компоненти настільки перероблені, що структура кісток практично зникає.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у Німеччині роздають тонни продуктів безкоштовно.