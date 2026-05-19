В Держдумі РФ вперше прямо закликали закінчити війну з Україною

Ціна агресії для економіки Росії вже очевидна всім

Депутат російської Держдуми Ренат Сулейманов заявив, що Росії потрібне завершення так званої "СВО" (Спеціальної воєнної операції — пропагадистська назва війни з Україною). Причина — економічна, адже війна відбивається на російському бюджеті. Це перша подібна заява у нижній палаті російського парламенту.

Свою думку, що російська економіка не витримає тривалого продовження бойових дій проти України, він висловив російському виданню. За його словами, 40% федерального бюджету — оборона та безпека, тож про розвиток чи інвестиції мова не йде. "Ні танки, ні снаряди не мають споживчої вартості: економіка їх виробляє, але населення їх спожити не може", — намагається донести до виборців очевидне Сулейманов.

Ренат Сулейманов/ Фото: Російські джерела

Проте відзначимо — припинити агресію він не закликає, хоча визнає необхідність припинення війни. Сулейманов каже, що "дай бог, вона закінчиться перемогою, а не проміжним результатом". І хоча війна стала поштовхом для деяких галузей, водночас викликала інфляцію, скорочення соціальних витрат тощо. Скорочувати військові витрати не вихід, вважає держдумівець, адже немає місця куди повертатись людям в цивільну економіку, а ще бюджету потребують "нові території" — те, що Росія окупувала в Україні. Там "не залишилося ані будинків, ані радянської іригації", — визнає російський політик.

Ще чотири роки тому риторика Сулейманова радикально відрізнялась. Він у 2022 році просував тези про "київський режим" та заявляв, що "потрібно домовлятися тільки на умовах капітуляції". Журналісти "Агентство.Новости" вважають, що на риторику Сулейманова вплинуло наближення виборів. Зазначимо — він був обраний від партії КПРФ.

Та риторика змінилась і у інших депутатів. Привладні єдинороси (партія "Єдина Росія", що становить більшість вже понад 20 років) також почали критикувати непопулярні заходи, які раніше підтримували, наприклад маркування мистецтва щодо наркотиків тощо, але поки не торкались теми війни.

Різке падіння рейтингів багатьох політсил спостерігається з лютого. Депутати намагаються виправити ситуацію до виборів до Державної думи РФ дев'ятого скликання, що відбудуться 20 вересня 2026 року.

