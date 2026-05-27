В Україні з'явиться ще одне офіційне свято: відзначатимемо вже за кілька місяців

Держава закріпила культурну подію на честь розвитку національної музичної спадщини

В Україні запроваджено нове свято — День української музики. Відповідне рішення було ухвалено Верховною Радою 27 травня 2026 року.

Як повідомили у парламенті, за відповідне рішення проголосували 292 народні депутати. До речі, сама ідея свята виникла ще у вересні 2025 року під час зустрічі представників музичної індустрії з керівництвом ВР.

"Постанова має на меті зберегти пам’ять про фестиваль "Червона рута" 1989 року як знакову подію в історії української музики, а також вшанувати внесок українських виконавців у розвиток національної культури", — йдеться у повідомленні Верховної Ради.

Відзначатимуть свято щороку кожної третьої суботи вересня.

У записці пояснення зазначено, що вибір цієї дати святкування має глибоке історичне і символічне значення. Адже дата пов’язана з подіями фестивалю "Червона Рута" 1989 року у Чернівцях, коли 24 вересня на закритті фестивалю вперше публічно прозвучав заборонений тоді гімн "Ще не вмерла Україна".

"Це був акт неймовірної мужності учасників, які ризикували свободою і життям, виконуючи майбутній гімн незалежної України перед тисячами глядачів. Фестиваль вивів українську музику з підпілля на широку сцену та показав силу національної культури як засобу консолідації суспільства. Події фестивалю широко висвітлювалися західними радіостанціями, що допомогло привернути увагу світової спільноти до прагнень українського народу" — йдеться у записці.

Мета також полягає у створенні системної підтримки української музичної індустрії, що допоможе українським виконавцям отримати додаткові можливості для презентації своєї творчості як в Україні, так і за її межами.

День української музики.

