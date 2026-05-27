Чому "Резерв+" попереджає про кримінальну відповідальність: чи варто переживати

Підписання заяви підтверджує ознайомлення з обов’язками та можливими наслідками

Для того, щоб компанія могла забронювати працівника, він має бути не в розшуку. Якщо людина в розшуку — має визнати правопорушення через "Резерв+" та сплатити штраф. На цьому етапі з'являється сповіщення про кримінальну відповідальність.

На порталі "Юристи.UA" пояснили, що подібне повідомлення з'являється у всіх. В заяві про визнання правопорушення, яку користувач мав підписати містились наступні дані: "Підписанням цієї заяви підтверджую, що я ознайомлений зі статтею 65 Конституції України та попереджений керівником ТЦК та СП про кримінальну відповідальність, передбачену статтями 336, 337 Кримінального кодексу України".

Як зазначив адвокат Юрій Айвазян, такий запис є "стандартним у заявах про визнання правопорушення". Зауважимо, підписавши заяву, людина свідчить що ознайомлена зі своїми конституційними обов'язками та попереджена про наслідки ухилення від призову, військового обліку чи навчальних зборів.

Що означають ці статті:

Стаття 65 Конституції України встановлює, що захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України є обов'язком громадян.

Стаття 336 Кримінального кодексу України (ККУ) передбачає кримінальну відповідальність за ухилення від призову на військову службу під час мобілізації (карається позбавленням волі на строк від 3 до 5 років).

Стаття 337 ККУ передбачає відповідальність за ухилення від військового обліку або навчальних зборів після того, як ви отримали офіційне попередження від керівника ТЦК (карається штрафом або виправними роботами).

Чи можна забронювати того, хто в розшуку

Є тільки один законний спосіб бронювання працівників, які перебувають у розшуку ТЦК або не стоять на військовому обліку. Це можуть зробити підприємства оборонно-промислового комплексу. Це можна зробити на 45 днів, щоб працівник встиг зняти розшук або владнати інші питання з ТЦК та СП.

Раніше "Телеграф" розповідав, що ведеться робота над тим, щоб прикрити лазівку з бронювання. Йдеться про тих працівників, які є співробітниками двох структур одночасно.