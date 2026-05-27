Таємниця знижок в "АТБ": хто вирішує, що буде дешевше і які бувають акції

У мережі є тимчасові пропозиції та постійні

У супермаркетах "АТБ" регулярно проходять різноманітні акції, під час яких багато товарів можна купити зі знижкою. За те, з якого продукту і коли зріжуть цінник, відповідає спеціальний відділ.

Про це у коментарі виданню Gazeta.ua розповіли представники компанії. За їхніми словами, вибіркою товарів для акційних пропозицій займається служба закупівель та її категорійні менеджери.

Які бувають акції в "АТБ"

У мережі постійно діють різні вигідні пропозиції:

Частина з них тимчасова, наприклад, як розіграш геймерських девайсів у колаборації з Monster Energy (за купівлю енергетиків у магазинах мережі).

Акція в АТБ

А частина — постійні, наприклад, "Акція Економія" (оновлюється кожні 7 днів та пропонує знижки на десятки товарів), "Акція 7 днів" (на товари для побуту), "Ексклюзивна знижка з карткою "АТБ" тощо.

Знижки в АТБ

Знижки в АТБ

Чому продукти продають зі знижкою?

Дехто вважає, що всі знижки ставлять лише на товари, у яких добігають кінця терміни придатності. Але найчастіше така думка помилкова. Насправді для акцій є низка інших причин:

Звільнення полиць для нових постачань.

Знижки приваблюють покупців (деякі можуть купити більше, ніж планували, або скуштувати нові продукти)

(деякі можуть купити більше, ніж планували, або скуштувати нові продукти) Сезонні розпродажі. Наприкінці сезону продукти та товари, які менш популярні, знижують у ціні, щоб продати швидше.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в "АТБ" відверто відповіли, коли магазини працюватимуть цілодобово.