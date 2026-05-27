Таємниця знижок в "АТБ": хто вирішує, що буде дешевше і які бувають акції
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
У мережі є тимчасові пропозиції та постійні
У супермаркетах "АТБ" регулярно проходять різноманітні акції, під час яких багато товарів можна купити зі знижкою. За те, з якого продукту і коли зріжуть цінник, відповідає спеціальний відділ.
Про це у коментарі виданню Gazeta.ua розповіли представники компанії. За їхніми словами, вибіркою товарів для акційних пропозицій займається служба закупівель та її категорійні менеджери.
Які бувають акції в "АТБ"
У мережі постійно діють різні вигідні пропозиції:
- Частина з них тимчасова, наприклад, як розіграш геймерських девайсів у колаборації з Monster Energy (за купівлю енергетиків у магазинах мережі).
- А частина — постійні, наприклад, "Акція Економія" (оновлюється кожні 7 днів та пропонує знижки на десятки товарів), "Акція 7 днів" (на товари для побуту), "Ексклюзивна знижка з карткою "АТБ" тощо.
Чому продукти продають зі знижкою?
Дехто вважає, що всі знижки ставлять лише на товари, у яких добігають кінця терміни придатності. Але найчастіше така думка помилкова. Насправді для акцій є низка інших причин:
- Звільнення полиць для нових постачань.
- Знижки приваблюють покупців (деякі можуть купити більше, ніж планували, або скуштувати нові продукти)
- Сезонні розпродажі. Наприкінці сезону продукти та товари, які менш популярні, знижують у ціні, щоб продати швидше.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в "АТБ" відверто відповіли, коли магазини працюватимуть цілодобово.