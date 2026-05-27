Одна з великих мереж супермаркетів уже роздає безкоштовні продукти українцям, і це не "АТБ"

Фонди самі шукають тих, хто цього найбільше потребує — це або бідні родини, самотні старенькі, чи сироти і люди з інвалідністю

В Україні активно готуються до запуску система "фудбенкінгу" (food banking) — масштабна ініціатива з безкоштовної передачі продуктів із коротким терміном придатності людям, які опинилися у складних життєвих обставинах. Згідно з новими європейськими нормами, які впроваджує Україна, великі торговельні мережі з площею магазинів понад 400 квадратних метрів будуть зобов'язані не утилізувати такі товари, а віддавати їх на благодійність.

Мережа супермаркетів "Auchan Україна" вже впроваджує цю модель на практиці. Як повідомили в компанії у відповідь на запит "Телеграфу", ритейлер працює в напрямі фудбанкінгу з 2020 року в межах корпоративної соціальної відповідальності для зменшення харчового марнотратства та підтримки вразливих верств населення.

Перший пілотний проєкт мережа запустила у 2020 році на базі магазину "Auchan Південний" у Львові спільно з громадською організацією "Тарілка". За європейським підходом, магазин передавав товари партнерській організації, яка забезпечувала їхнє сортування, видачу та доставку маломобільним громадянам. Наразі географію проєкту розширено, і до ініціативи залучено 11 об’єктів "Auchan Україна". З 2022 року ритейлер також співпрацює з Українською Федерацією банків продовольства.

Гіпермаркет "Ашан"

У компанії наголошують, що не передають продукти фізичним особам напряму. Взаємодія відбувається виключно через перевірені громадські організації та благодійні фонди. Ці організації самостійно верифікують кінцевих отримувачів, серед яких — малозабезпечені сім’ї, самотні люди літнього віку, діти-сироти та маломобільні особи.

Зі свого боку "Auchan Україна" здійснює контроль на етапі відбору партнерів: кожна організація проходить перевірку економічної безпеки перед укладанням договору. Надалі партнери надають регулярну звітність із фото- та відеофіксацією, а співробітники мережі періодично беруть участь у процесі роздачі на місцях.

У компанії підкреслили, що товари з вичерпаним строком придатності до передачі не допускаються — розподіляється лише продукція, яка відповідає умовам чинних договорів.

Наразі "Auchan Україна" бере участь у професійному діалозі щодо законодавчого врегулювання та розвитку системного фудбанкінгу в країні.

"Телеграф" сподівається отримати відповіді мереж Novus, Fozzy Group, "АТБ" на поставлені запитання.

Нагадаємо, раніше ми вже писали, що можуть почати безкоштовно роздавати українцям в "АТБ".