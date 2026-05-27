Гріх чи забобон: що буде, якщо влаштувати прибирання на Трійцю

Бог дивиться не на ввімкнену пральну машину, а на серце людини, каже священник

У свято Трійці, яке цього року відзначається 31 травня, не варто прибирати чи робити іншу хатню роботу. Але річ не в тому, що за це нібито "покарає Бог".

Про те, чи можна прибирати на Трійцю, якщо "гості на порозі" та чи карає Бог за роботу у неділю та свята, "Телеграфу" розповів священник ПЦУ, військовий капелан ЗСУ отець Тарас Видюк. Він пояснив, що сенс свята не у страху перед хатньою роботою, а у тому, щоб людина присвятила цей день Богові, молитві, відпочинку душі та спілкуванню з близькими.

"Тому, якщо є можливість, хатні справи краще зробити напередодні, аби у сам день свята не перетворювати його на звичайний робочий день. Це питання поваги до свята і духовного пріоритету, а не магічної заборони. Але якщо виникла потреба — прийшли гості, щось розлилося, потрібно прибрати, попрати дитячі речі чи зробити іншу необхідну справу — у цьому немає гріха. Бог не карає людину за помиту підлогу чи випрану сорочку", — пояснив отець Тарас.

Отець Тарас Видюк

Проблема виникає, якщо людина повністю ігнорує свято, каже священник. Це проявляється в тому, що вона не молиться, не знаходить часу для Бога, а весь день проводить лише у роботі та буденних клопотах.

"Християнство — це не про страх перед побутом, а про правильне місце Бога у житті людини. Бо Господь дивиться не на ввімкнену пральну машину, а на серце людини, її віру, любов і ставлення до святині", — резюмував капелан.

Трійця — що саме відзначають цього дня

Свято Трійці символізує єдність єдиного Бога у трьох іпостасях: Бога Отця, Бога Сина (Ісуса Христа) та Бога Святого Духа. Саме цього дня відбулося сходження Святого Духа на апостолів.

Це здійснило пророцтво Христа про те, що Він пошле їм Утішителя, який наставить їх на всяку істину. Після цього апостоли отримали дар говорити різними мовами й нести у світ слово Боже.

