Більшість знає лише "Мариша": які ще звернення існують в українській мові

Ім’я Марина має значно більше форм та значень в українській мові, ніж здається на перший погляд — у побуті його часто змінюють на десятки лагідних варіантів, а походження цього імені пов’язують із морем і давньою історією.

Як ще можна звертатися до Марини, розповів мовний наставник Адам Діденко. А "Телеграф" розібрався, що означає це ім'я.

Ім’я Марина в українській мові має чимало пестливих і розмовних варіантів, якими часто користуються в побуті. Серед них — Мариня, Марися, Марисенька, Марисечка, Мариська, Марисуня, Мариночка, Маринонька, Мариночечка, Маринушка, а також короткі форми Мара та Мариша.

Що означає ім’я Марина

Ім’я Марина має латинське походження та перекладається як "морська". Воно є жіночою формою давньоримського імені Marinus і пов’язується з образом моря, його свободою та мінливістю. Також ім’я інколи асоціюють із богинею Венерою, яку в давньоримській традиції називали Marina.

Значення в характері

У популярних тлумаченнях ім’я Марина символізує незалежність і прагнення до свободи. Вважається, що носійки цього імені часто мають сильний характер, не люблять обмежень і відрізняються внутрішньою самостійністю.

