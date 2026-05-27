"Народний чемпіон": Верхувен підкорив навіть фанатів Усика (фото)

Ріко програв, але завоював серця любителів боксу

Нідерландський кікбоксер Ріко Верхувен (1-1, 0 КО) став улюбленцем публіки, попри дострокову поразку в бою проти українського боксера Олександра Усика (25-0, 16 КО). "Королем кікбоксингу" захоплюються навіть уболівальники українського чемпіона.

Що потрібно знати

Усик достроково переміг Верхувена у бою за правилами боксу

Ріко поділився пам’ятними знімками у день поєдинку

У мережі назвали нідерландця "народним чемпіоном"

Ріко опублікував у соцмережах пам’ятні фото, зроблені у день бою, 23 травня. Про це повідомляє "Телеграф".

На знімках можна побачити Ріко у компанії британського актора Джейсона Стейтема, який є ідейним натхненником супербою Усик – Верхувен. Саме Стейтем запропонував звести "Кота" та "Короля кікбоксингу" у рингу, а міністр розваг Саудівської Аравії Туркі Аль аш-Шейх організував шоу. Також на знімках Ріко позує з командою, дружиною та б’ється з Усиком.

Цікаво, що багато українців хвалять боксера, називаючи його "народним чемпіоном". Зазначимо, Ріко дав Усику дуже конкурентний бій і навіть вів на картках суддів на момент зупинки поєдинку.

Усик у бою з Верхувеном успішно захистив свої основні чемпіонські пояси у боксі (WBC, WBA та IBF). Титул WBO відійшов Фабіо Вордлі після того, як українець відмовився від обов’язкового захисту, однак у травні 2026 року Даніель Дюбуа нокаутував британця і знову став чемпіоном світу.

Додамо, що на шоу Усик — Верхувен також визначився обов’язковий претендент на пояс IBF у надважкій вазі. Ним став кубинський гігант Френк Санчес, якому вдалося нокаутувати непереможного американця.