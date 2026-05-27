Феномен, який здивував Європу: як пакет "АТБ" перетворився на символ українців

Звичайний пакет із супермаркету "АТБ" несподівано став набагато більшим, ніж просто упаковка для покупок — його впізнають за кордоном, використовують у побуті й навіть перетворили на частину попкультури.

Як звичайний пакет отримав такий статус і чому він досі викликає стільки уваги, йдеться у спецпроєкті "Gazeta.ua".

Пакет "АТБ" впізнають за кордоном: як він став частиною попкультури

У 2018 році компанія запустила флешмоб "Пришліть своє фото з пакетом АТБ", після чого українці почали фотографуватися з фірмовими пакетами в різних країнах світу. Згодом цей образ перетворився на мем, зокрема з фото "пакета АТБ біля Ейфелевої вежі", яке стало настільки популярним, що його навіть відтворили у вигляді муралу в Дніпрі.

Колаж із фото, на яких пакети “АТБ” подорожують різними країнами світу

Після початку повномасштабної війни пакет для багатьох українців набув ще й емоційного значення. Люди, які виїхали за кордон, часто брали його із собою серед речей, і він став асоціюватися з домом. Українці використовують такі пакети й за кордоном, а іноді навіть впізнають одне одного за їхньою наявністю. Наприклад, водії-далекобійники у Польщі розповідають, що залишають пакет "АТБ" у машині, щоб знаходити земляків і підтримувати зв’язок.

Фірмовий пакет також став частиною попкультури — його згадують у піснях, зокрема у треку Ты меня узнаешь полюбэ — я буду с пакетом АТБ" гурту MOZGI, який набрав десятки мільйонів переглядів на YouTube.

Пакети з часом змінились

Колись синій пакет був основним, але з 2019 року мережа почала поступово переходити на екологічніші варіанти — біорозкладні, паперові та багаторазові сумки. Нині асортимент упаковки значно розширився, а кількість продажів звичайних поліетиленових пакетів зменшилася майже вдвічі порівняно з попередніми роками.

Попри це, інтерес до пакета "АТБ" не зникає — його навіть продають як сувенір або використовують як елемент декору.

Сувенір у вигляді пакету "АТБ"

