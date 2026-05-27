Бонусна програма "Сільпо" викликала суперечки в мережі: у чому справа

У мережі обговорюють різницю в нарахуванні кешбеку між супермаркетами "Сільпо" та "Varus". Українець опублікував у Threads приклад своїх покупок, де показав, що суми бонусів суттєво відрізняються.

У випадку "Сільпо" за чек на 1440,14 грн користувач отримав близько 4 грн кешбеку, а за покупку на 912,48 грн — менше однієї гривні. Натомість у "VARUS" бонуси виявилися значно більшими: за чек на 782,31 грн нарахували 39,11 грн кешбеку, а за 2340,85 грн — 109,86 грн.

Публікація викликала активне обговорення. Частина користувачів у коментарях підтвердила, що в "Сільпо" бонуси стали меншими. Один із коментаторів зазначив: "З 22 року стало кепсько з балами у Сільпо. Раніше квести були, ці бали прям радували".

Водночас інші покупці повідомили, що в них ситуація інша. Дехто отримує значно більше балів: наприклад, за покупку майже на 860 грн нарахували 245 бонусів. Також користувачі діляться сумами на рахунках — у деяких накопичено понад 3000 балобонусів, де 1 бал дорівнює 1 гривні.

У дискусії користувачі почали пояснювати, що нарахування бонусів залежить від персональних пропозицій, а також від того, купуються товари за повною ціною чи за акційною.

Як отримувати балобонуси в "Сільпо"

Як зазначено на офіційному сайті "Сільпо", за кожні 100 гривень покупки нараховується 1 балобонус, який дорівнює 1 гривні знижки на наступні покупки. Додаткові бонуси можна отримати завдяки спеціальним персональним пропозиціям. Для зарахування балів потрібно щоразу сканувати QR-код у мобільному застосунку або використовувати картку Власного рахунку. У компанії також радять активніше користуватися персональними пропозиціями, які доступні в додатку або особистому кабінеті на сайті мережі.

