Після прем’єри "Сталевих птахів": Богуслаєв розкрив технічні деталі польотів до оточеного Маріуполя

Важливо звернути увагу на внесок українських розробників у створення техніки, яка використовувалась під час надскладних бойових завдань

Попри перебування під вартою вже четвертий рік без альтернативного запобіжного заходу, відомий авіаконструктор Вячеслав Богуслаєв відреагував на прем’єру документального фільму "Сталеві птахи". Стрічка присвячена героям, які погодилися летіти до Маріуполя у 2022 році для доставки захисникам боєприпасів, медикаментів та спорядження, а також для проведення евакуації поранених.

Богуслаєв, бувши одним із творців бойових гелікоптерів, які були залучені до операції, вирішив розповісти про технічні деталі, що лишилися за кадром.

За його словами, успіх подібних операцій став можливим завдяки також і багаторічній роботі українських інженерів та конструкторів. Він зазначив, що колектив вертолітного конструкторського бюро імені І.Сікорського у Запоріжжі йшов до успіху не наодинці, а у складі кількох українських організацій: Запорізької, Харківської, Одеської, Чернігівської, Київської та інших.

Авіаконструктор нагадав, що стандартні норми експлуатації гелікоптерів типу МІ-8 МТБ передбачають можливість польоту на одному справному двигуні лише 3 хвилини. За цей короткий час екіпажу необхідно знайти місце приземлення та чекати на ремонтну бригаду.

"ПАТ "Мотор Січ" спільно з КБ "Івченко-Прогрес" протягом декількох років досягло стійкої роботи вертольота на одному двигуні 60 хвилин при повному завантаженні", — коментує Богуслаєв.

Він згадав подвиг українських льотчиків у Маріуполі при порятунку поранених бійців, який перевершив усі минулі успіхи. Тоді в бойових умовах екіпаж льотчиків завантажив салон пораненими бійцями та лікарями та прийняв єдине правильне рішення — злетіти на одному двигуні ТВ3-117 МСБ (другий був пошкоджений) і летіти до своїх. На це знадобилося близько 90 хвилин.

"Герої-льотчики вірили в український гелікоптер, і промисловість їх не підвела", — каже Богуслаєв.

Крім того, у 2010 році український вертоліт МІ-8 МСБ отримав європейський сертифікат льотної придатності, що дозволяє продавати гелікоптери як у військовому, так і у цивільному варіанті.

"Вітаю всі колективи та керівників, які створили вертолітну індустрію України, та творців чудового фільму "Сталеві птахи", — підсумував Богуслаєв, генеральний конструктор зі створення і модернізації вертолітної техніки, "Перерваний політ" якого триває із 2022 року.

ДОВІДКОВО

Вертоліт МІ8-МСБ — український варіант модернізації радянського багатоцільового вертольота Мі-8, розроблений компанією "Мотор Січ".

Двигун ТВ3-117 МСБ — сімейство авіаційних турбовальних двигунів, — випускається серійно з 1972 року на ЗПОМ "Моторобудівник" нині ПАТ "Мотор Січ", м. Запоріжжя, Україна.

З моменту створення було випущено понад 25 000 двигунів ТВ3-117 різних модифікацій, спільне напрацювання яких становить понад 16 млн годин. Один з найнадійніших авіаційних двигунів у світі.