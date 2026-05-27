После премьеры "Стальных птиц": Богуслаев раскрыл технические детали полетов в окруженный Мариуполь

Важно обратить внимание на вклад украинских разработчиков в создание техники, которая использовалась во время сверхсложных боевых задач

Несмотря на пребывание под стражей уже четвертый год без альтернативной меры пресечения, известный авиаконструктор Вячеслав Богуслаев отреагировал на премьеру документального фильма "Стальные птицы". Лента посвящена героям, которые согласились лететь в Мариуполь в 2022 году для доставки защитникам боеприпасов, медикаментов и снаряжения, а также для проведения эвакуации раненых.

Богуслаев, будучи одним из создателей боевых вертолетов, привлеченных к операции, решил рассказать об оставшихся за кадром технических деталях.

По его словам, успех подобных операций стал возможен благодаря многолетней работе украинских инженеров и конструкторов. Он отметил, что коллектив вертолетного конструкторского бюро имени И.Сикорского в Запорожье шел к успеху не в одиночку, а в составе нескольких украинских организаций: Запорожской, Харьковской, Одесской, Черниговской, Киевской и других.

Авиаконструктор напомнил, что стандартные нормы эксплуатации вертолетов типа МИ-8 МТБ предусматривают возможность полета на одном исправном двигателе всего 3 минуты. За это короткое время экипажу необходимо найти место приземления и ждать ремонтную бригаду.

"ПАО "Мотор Сич" совместно с КБ "Ивченко-Прогресс" в течение нескольких лет добилось устойчивой работы вертолета на одном двигателе 60 минут при полной загрузке", — комментирует Богуслаев.

Он напомнил о подвиге украинских летчиков в Мариуполе при спасении раненых бойцов, который превзошел все прошлые успехи. Тогда в боевых условиях экипаж летчиков заполнил салон ранеными бойцами и врачами и принял единственное правильное решение — взлететь на одном двигателе ТВ3-117 МСБ (второй был поврежден) и лететь к своим. На это ушло около 90 минут.

"Герои-летчики верили в украинский вертолет, и промышленность их не подвела", — говорит Богуслаев.

Кроме того, в 2010 году украинский вертолет МИ-8 МСБ получил европейский сертификат летной годности, позволяющий продавать вертолеты как в военном, так и в гражданском варианте.

"Приветствую все коллективы и руководителей, создавших вертолетную индустрию Украины, и создателей замечательного фильма "Стальные птицы", — подытожил Богуслаев, генеральный конструктор по созданию и модернизации вертолетной техники, "Прерванный полет" которого продолжается с 2022 года.

СПРАВКА

Вертолет МИ8-МСБ – украинский вариант модернизации советского многоцелевого вертолета Ми-8, разработанный компанией "Мотор Сич".

Двигатель ТВ3-117 МСБ — семейство авиационных турбовальных двигателей, — выпускается серийно с 1972 года на СПОМ "Моторостроитель" ныне ПАО "Мотор Сич", г. Запорожье, Украина.

С момента создания было выпущено более 25 000 двигателей ТВ3-117 различных модификаций, общая наработка которых составляет более 16 млн часов. Один из самых надежных авиационных двигателей в мире.