Забудьте про важкі штори: чим їх замінюють у 2026, щоб легше було прибирати

Ця система економить простір та простіші у догляді

Важкі класичні штори поступово виходять з використання в сучасних інтер’єрах, їх все частіше замінюють на більш прості та функціональні рішення.

Очікується, що до 2026 року ця тенденція посилиться, оскільки в оформленні житла головними стають світло, практичність і зручність, як написали "Оfeminin".

Чому від штор відмовляються

Традиційні штори все частіше замінюють через їхню непрактичність, а через те, що вони накопичують пил, потребують регулярного догляду та можуть суттєво затемнювати приміщення. Сучасні інтер’єри, навпаки, орієнтовані на максимум природного світла та візуальну легкість, тому важкий текстиль поступово втрачає актуальність.

На зміну шторам приходять рулонні та плісовані системи, а також жалюзі різних типів. Вони дозволяють точніше контролювати освітлення і рівень приватності. Популярності набувають моделі "день-ніч", термотканини та матеріали, що фільтрують світло, — вони поєднують функціональність і простий дизайн.

Рулонні жалюзі. Фото: Тепла Лінія

Додатковою перевагою є легкий монтаж і догляд: багато систем не потребують свердління чи складного встановлення, що особливо зручно для орендованого житла. Також з’являються спеціальні покриття та плівки для вікон, які допомагають зменшувати нагрів приміщення та зберігати приватність без повного затемнення.

Штори все ще залишаються

Попри тренд на мінімалізм, класичні штори не зникають повністю. Вони залишаються актуальними там, де потрібно повне затемнення, створення затишку або підкреслення класичного стилю інтер’єру.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чим замінюють пружинні матраци в 2026 році.