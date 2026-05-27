Новий суперник Усика став мемом: він буквально схожий на всіх (фото)
Наступний суперник українця має кількох відомих двійників
Непереможний німецький боксер Агіт Кабаєл (27-0, 19 КО), ймовірно, стане наступним суперником українця Олександра Усика (25-0, 16 КО). "Кіт" зустрівся з німцем відразу ж після перемоги над нідерландським кікбоксером Ріко Верхувеном (1-1, 0 КО).
Що потрібно знати
- Усик достроково переміг Верхувена у бою за правилами боксу
- Олександр після бою зустрівся з Кабаєлом
- Агіт схожий на багатьох відомих футболістів
В українському сегменті Інтернету Агіт уже став мемом. Річ у тім, що користувачі знайшли відразу кілька відомих двійників німця, повідомляє "Телеграф". Один із користувачів порівняв Кабаєла з відомим футболістом Ілкаєм Гюндоганом, а потім з’ясувалося, що у німця набагато більше двійників.
Нагадаємо, Усик у бою з Верхувеном успішно захистив свої основні чемпіонські пояси у боксі (WBC, WBA та IBF). Титул WBO відійшов Фабіо Вордлі після того, як українець відмовився від обов’язкового захисту, однак у травні 2026 року Даніель Дюбуа нокаутував британця і знову став чемпіоном світу.
Додамо, що на шоу Усик — Верхувен також визначився обов’язковий претендент на пояс IBF у надважкій вазі. Ним став кубинський гігант Френк Санчес, якому вдалося нокаутувати непереможного американця.