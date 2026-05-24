Унітаз буде як новий. Старий лайфхак з Англії, що усуває наліт і неприємний запах

Вапняний наліт зникне без зусиль і дорогої хімії

Чищення унітаза — одна з найважливіших, але при цьому неприємних домашніх обов’язків. Попри це, саме унітаз є одним із "найпроблемніших" місць в оселі, де активно накопичуються бактерії та мікроби. При недостатньому догляді це може не тільки погіршити зовнішній вигляд сантехніки, а й призвести до появи стійких неприємних запахів.

Одна з перших ознак того, що унітаз потребує ретельного чищення, — запах, що виходить із чаші або зливу. Це може говорити як про скупчення бактерій, так і про наліт, який поступово накопичується на стінках і важкодоступних місцях.

Замість дорогих хімічних засобів багато хто віддає перевагу простим домашнім засобам. Один із популярних способів із Британії, пише Super Express, заснований на поєднанні доступних інгредієнтів, які часто є під рукою. Для приготування розчину для чищення потрібно:

4 столові ложки білого оцту

2 столові ложки прального порошку

1 столова ложка кухонної солі

Всі інгредієнти змішуються, після чого розчин виливається в унітаз і розподіляється по внутрішніх стінках чаші, особливо в зоні під обідком. Засіб залишають на кілька годин, а за сильних забрудненнях — на ніч.

Після витримки поверхня ретельно очищається щіткою та змивається водою. Такий спосіб допомагає не лише видалити забруднення, а й зменшити неприємні запахи. Раніше "Телеграф" писав, як усунути неприємний запах у вуличному туалеті.