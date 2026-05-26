В Держдепі США прокоментували погрози Росії. Чого насправді прагне Кремль

Вашингтон готовий зробити усе, аби війна закінчилась як найшвидше

Державний департамент США назвав вищим пріоритетом безпеку та захист своїх громадян. Відомство регулярно переглядає безпекову ситуацію навколо посольства в Києві.

Про це "Телеграфу" стало відомо від речника Держдепу. За його словами, жодних змін у роботі посольства після нещодавнього обстрілу Києва та нових погроз РФ немає.

"Ми ще раз наголошуємо, що громадянам США не слід відвідувати Україну з будь-яких причин через збройний конфлікт. Тривають обговорення щодо припинення війни між Росією та Україною. Президент Трамп рішуче налаштований покласти край безглуздим вбивствам і завершити цю війну", — додав речник Державного департаменту.

Погрози Москви та відповідь США і ЄС

Раніше стало відомо, що міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров під час телефонної розмови з держсекретарем США Марко Рубіо "офіційно довів" до відома американської сторони, що російська армія "приступає" до системних ударів по об'єктах у Києві. Причиною такого "загострення" в Москві називають атаку на Старобільськ, яка "переповнила чашу терпіння" Кремля. Лавров також звернув увагу американської сторони на попередню заяву МЗС РФ, у якій іноземним державам рекомендували евакуювати дипломатичний персонал і громадян із Києва.

Натомість Рубіо казав, що Росія нібито спеціально закликала США вивести людей посольства з Києва. Однак, мовляв, прямих ударів не повинно бути. Він підкреслив, що будь-яким іноземцям небезпечно перебувати в Києві навіть без прямих погроз Кремля.

"Кожного разу, коли ви бачите ці масштабні удари з тієї чи іншої сторони, це нагадування про те, чому це жахлива війна, яка триває довше, ніж Друга світова війна, і чому їй потрібно покласти край. І США готові та налаштовані зробити все можливе, щоб сприяти закінченню цієї війни, і, сподіваюся, в якийсь момент з'явиться можливість знову зіграти цю роль", — сказав Рубіо.

У ЄС наголосили, що їхні дипломати не планують залишати Київ попри погрози Росії. За словами посолки Євросоюзу в Україні Катаріни Матернової, Кремль намагається посіяти страх і паніку, однак це не спрацює. Дипломатка назвала погрози Москви "ознакою відчаю".

Додамо, що попри слова Кремля про те, що прицільних ударів по посольству США не планують, реальність інша. Адже під час масованої атаки 24 травня чималих руйнувань отримав Шевченківський район столиці, де знаходиться будівля американського посольства.

Що насправді стоїть за заявами про помсту за Старобільськ

На думку юриста-міжнародника, доцента кафедри міжнародного права КНУ ім. Т. Г. Шевченка Романа Єделєва, погрози Кремля, які прив'язують до Старобільська, це намагання перекрити нездатність Росії протидіяти українським атакам на НПЗ та Москву.

"Було багато нападів на прифронтові міста. І незрозуміло чим напад на Старобільськ відрізняється від попередніх нападів. Є також інформація, що удар було нанесено по підрозділу БПЛА. Але чого б це Путін хвилювався за життя своїх військових. Так само як і за життя цивільних. Тут, скоріше, питання в іншому: чи здатні росіяни нанести такі удари, які вони обіцяють. Як видається, то не здатні. А якщо не здатні, але роблять таку заяву, то впевнені, що далі хтось, скоріш за все із США, попросить їх такі удари не наносити. І тоді вони знову робитимуть вигляд, що вони миротворці і хочуть миру", — пояснює експерт.

Єделєв додав, що далі треба свідкувати за реакцією західних посольств. Адже, на його думку, навряд чи хтось сприйме погрози Кремля серйозно.

Нагадаємо, що у МЗС Росії заявили, що удар по Старобільську "переповнив чашу терпіння" Кремля. Тому Москва завдаватиме ударів і по "центрах прийняття рішень, і по командних пунктах" в Україні.

