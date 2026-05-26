Український блогер, військовий експерт і публіцист вважає, що військові можливості Росії обмежені і не дозволяють їй здобути стратегічну перемогу або зламати Україну, тому перемир’я неминуче. При цьому Україна має ламати російський історичний міф та використовувати це як частину боротьби проти Росії.

Здається, що Буданов просто тролить Кремль розповідями про Київську Русь та збирання російських земель.

Але це лише на перший погляд. Допустимо, вони продовжать сточувати фланги в Констаху, сочитися через нашу рідку ЛБЗ і втягуватися у вуличні бої, зносячи чавуном вдома. Чи дотягнуться вони таким чином до наших мід-страйків, до виробництв у Норвегії, Німеччині та розмазаного по тисячах дрібних майстерень збору дронів? Ні. І вони це знають, і Буданов це знає.

Удар "Орєшніком" по ЛАРЗу або гаражному кооперативу або в Дніпрі навколо Південмашу — глобально це шкода рідше, ніж від серійного реактивного дрона. А таких ударів, як біля "Артема", було вже кілька десятків: вони можуть спалити торговий центр чи "Сільпо", але масово вибити промку не можуть. 40 "Богдан" на місяць або десятки тисяч FPV та мід-страйків — чіткі маркери їхніх зусиль.

Той, хто вважає, що росіяни нас шкодують і не застосовують усе з коліс, тому що "немає наказу" — той Філіп Кіркоров. З 22-го року йде абсолютно все, включаючи газ, крім ядерної зброї. І як вони не змогли перекреслити мобілізацію та західні постачання, як не змогли увігнати нас у тотальний блекаут, так не зможуть і затероризувати столицю одними лише ракетами.

Отже, перемир’я неминуче. Економіка у них складеться раніше, і ми їх дотиснемо. І нам категорично протипоказано вступати в це перемир’я прохачами. Ми маємо продавати себе як новий центр сили у Східній Європі. Історія нам це цілком дозволяє. Ось чому Буданов насправді і не тролить.

Усе, потім російські століттями шалено онанують, пішло звідси. Православ’я заходило до Києва і рухалося до Новгорода.

Святі місця — Софія та Десятинна церква — були збудовані тоді, коли ведмідь розчісував ж*пу о берези на місці майбутньої Москви.

Шлях "з варяг у греки" — тут. Митниця у Черкасах називається так не тому, що там пісок намивали, а тому що там був порт та мито (митниця) — а далі починалося Дике поле.

Усі ці епічні битви печенігів проти половців відбувалися на межі Чернігівського князівства.

Ганна Ярославна — ніяка не "російська королева" на французькому престолі, а дочка київського князя Ярослава Мудрого. І скільки не став пам’ятники Володимиру в Москві, він там ніколи не був — у тих болотах тоді сношалися жаба та гадюка.

Жодного "Третього Риму", звичайно, немає. Вони надали собі зовнішні атрибути: двоголовий орел (який був візантійським гербом, але в них став символом імперського поглинання), архітектурні стилі, церковні обряди. Але це як взяти напрокат дорогий костюм у покійника: ти не стаєш ним, ти просто виглядаєш як манекен.

Московити створили культ "православного самодержавства", який за духом був ближчим до деспотії ординських ханів, ніж до складних візантійських політичних інтриг. Візантія була про закон (римське право) та культуру. Московія була про "служилих людей" і безмежну владу царя. Це два різні всесвіти.

Київ будувався як відповідь Константинополю. Софія – це спроба перевершити Айя-Софію. Золоті Ворота – це спроба зробити такий самий вхід до міста. Київ був містом-дзеркалом. А Москва — це місто-паразит, який через 500 років після розквіту Києва вирішив, що він і є той самий "справжній центр", бо у них в руках виявився шматок позолоченого декору та вкрадені Боголюбськими ікони.

Тому не зайвим буде нагадати: ми — народ із тисячолітньою історією. І коли Візантія падала, її інтелектуали, інженери і лікарі бігли до Риму, Флоренції та Венеції, а не до московських хат, що були сповнені вошами. До Москви "візантійська спадщина" прибула у вигляді заморської нареченої — як дорогі меблі, які привезли до порожнього будинку, де ніхто не вмів користуватися навіть вилкою.

Натомість архітектори, художники, богослови, ченці, будівельники Софії Київської — їхали до Києва за його розквіту. Вони не тікали від безвиході, вони їхали будувати. Вони привезли сюди право, писемність, іконопис та державну модель тоді, як у лісах дома майбутньої Москви ще бігали вовки.

Ми не "спадкоємці" у тому сенсі, що хтось залишив нам заповіт. Ми частина тієї самої цивілізації, яка пустила коріння на Дніпрі ще за півтисячі років до падіння Константинополя. Москва – це спроба купити бренд. Київ – це і є сам бренд.

Добре, що на державному рівні почали копати у цей бік. Ми – Київська Русь здорової людини. Країна, де не мажуть "Новичком" труси опозиції, не підривають у повітрі Пригожина разом зі стюардесами після видачі гарантій, де хунта не розстрілює людей з кулеметів в Останкіно і не цілує в губи Януковича, який займався тим самим.

Деконструкція московського міфу — це перший крок до усвідомлення: те, що Київ програв битву за збирання земель кілька сотень років тому, не означає, що ми перестали бути народом із тисячолітньою історією. А вони так і залишилися імперією-паразитом, що утилізує якутів та дагестанців об руїни Авдіївки. Це потужний сигнал і поневоленим народам, і мешканцям самих "російських земель".

По суті Буданов зараз тестує ідеологічну зброю для повоєнного часу. Неможливо збудувати довгу безпеку по сусідству з сектою, яка свято вірить у свою історичну місію. Щоб війна не повторилася, російський режим потрібно позбавити не лише танків, а й цієї краденої імперської величі.

Імперія повинна здохнути спочатку у їхніх головах, і лише тоді настане реальний мир. Коли вони почнуть займатися своїми Авдіївками, де й досі туалети на вулиці.

Джерело: Facebook автора