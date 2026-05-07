Військові назвали спеціальності, які варто позбавити бронювання. Хто в переліку

Виникли питання й до студентів

Військові запропонували кілька спеціальностей, з яких можна зняти бронювання, аби посилити армію. Це не стосується критично важливих професій, таких як лікарі чи енергетики.

Як зазначив Сергій Гнезділов, військовослужбовець ЗСУ, в етері Радіо Свобода, можна переглянути бронювання недотичних до оборонної структури чи насправді критичної структури. Зокрема, працівників культури чи держслужбовців людей.

Військовий каже, що фактично навіть людей з обороно-промислових заводів можна мобілізувати, а на їхнє місце ставити демобілізованих військових. Таким чином підприємство не втрачатиме потрібного професіонала, а армія отримає нових людей.

"Я не бачу проблеми в тому, щоб знімати бронювання з цих людей і мобілізовувати їх, тому що у війську є люди абсолютно різних спеціальностей, які теж можуть їх замінити. Ми ж не говоримо, що цих людей не стане, якщо з них знімуть бронювання. Ні, вони змінять свого колегу військового, який повернеться до цивільного життя, який повернеться на ту роботу, де по факту вони працювали", — пояснює Гнезділов.

Схожу думку висловив й Дмитро Козятинський, ветеран медичної служби "Ульф" батальйону "Вовки Да Вінчі". За його словами, наразі в Україні під бронювання підпадають не тільки критично важливі спеціальності. Тому критерії треба переглядати.

"Коли я казав, що війна – це в нас зараз в якомусь сенсі справа бідних, то якраз виникають питання до, наприклад, заброньованих айтішників, людей, які абсолютно не дотичні до оборонки або до життєво необхідних країні галузей. Таких, як медицина, освіта і так далі. От у мене плюс ще питання до бронювання студентів, наприклад", — наголосив військовий.

Хто зараз в Україні має бронювання

Станом на травень 2026 року в Україні заброньовано понад 1,3 мільйона працівників. Бронюванню підлягають:

Організації державної влади — держслужбовці категорії "А", "Б" та "В", співробітники Національної поліції, ДСНС, НАБУ, ДБР, БЕБ, прокуратури та судів.

Критичні підприємства — оборонно-промисловий комплекс (виробники зброї, боєприпасів та техніки), енергетика, зв'язок та ІТ, медицина та фармація, транспорт та агросектор (підприємства, що забезпечують логістику та продовольчу безпеку).

