Частина чоловіків може втрати відстрочку? Хто у групі ризику в червні та що робити

Є два важливі нюанси

У червні 2026 року деякі чоловіки з інвалідністю можуть втрати відстрочку. Стосується це усіх груп.

Згідно зі статтею 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" особи з інвалідністю I, II та III мають право на відстрочку. Однак за певних умов її можна втрати.

Йдеться про випадки, коли інвалідність надавалась на певний період і він добіг кінця. Або коли інвалідність передбачає регулярну перекомісію у МСЕК, а її не було зроблено вчасно. В такому разі чоловік може втрати відстрочку, поновити її можна буде після проходження комісії.

Зауважимо, що за законом чоловіків, які мають відстрочку та інвалідність, не направляють на проходження ВЛК. Однак ці особи можуть отримувати повістки про уточнення облікових даних, в такому разі обов'язково треба з'явитись у ТЦК.

Подати документи на оформлення або продовження відстрочки можна особисто в ТЦК та СП, через ЦНАП або додаток "Резерв+". У разі особистого звернення при собі потрібно мати:

документ, що підтверджує інвалідність (наприклад, довідку МСЕК);

військово-облікові документи;

посвідчення особи;

РНОКПП (ІПН);

заяву про надання відстрочки.

Чи можуть мобілізувати з інвалідністю

Мобілізація осіб з інвалідністю в Україні можлива лише на добровільній основі. Адже закон дозволяє таким громадянам підписувати контракт або вступати до лав ЗСУ за власним бажанням.

Зауважимо, що наявність інвалідності не надає відстрочку автоматично. Тобто її треба оформлювати у ТЦК з пакетом документів. При цьому група оповіщення може направити особу на проходження ВЛК для підтвердження цього факту.

