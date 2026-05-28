Часть мужчин может потерять отсрочку? Кто в группе риска в июне и что делать

Есть два важных нюанса

В июне 2026 года некоторые мужчины с инвалидностью могут потерять отсрочку. Это касается всех групп.

Согласно статье 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" лица с инвалидностью I, II и III имеют право на отсрочку. Однако при определенных условиях ее можно потерять.

Речь идет о случаях, когда инвалидность предоставлялась на определенный период, и он подошел к концу. Или когда инвалидность предусматривает регулярную перекомиссию в МСЭК, а она не была сделана вовремя. В таком случае мужчина может потерять отсрочку, восстановить ее можно будет после прохождения комиссии.

Заметим, что по закону мужчин, имеющих отсрочку и инвалидность, не направляют на прохождение ВЛК. Однако, эти лица могут получать повестки об уточнении учетных данных, в таком случае обязательно нужно появиться в ТЦК.

Подать документы на оформление или продление отсрочки можно лично в ТЦК и СП, через ЦНАП или приложение "Резерв+". В случае личного обращения при себе нужно иметь:

документ, подтверждающий инвалидность (например, справку МСЭК);

военно-учетные документы;

удостоверение личности;

РНОКПП (ИНН);

заявление о предоставлении отсрочки.

Отсрочка по инвалидности в Украине. Инфографика "Телеграф"/ШИ

Могут мобилизовать с инвалидностью

Мобилизация лиц с инвалидностью в Украине возможна только на добровольной основе. Ведь закон разрешает таким гражданам подписывать контракт или вступать в ряды ВСУ по собственному желанию.

Заметим, что наличие инвалидности не дает отсрочку автоматически. То есть ее нужно оформлять в ТЦК с пакетом документов. При этом группа оповещения может направить лицо на прохождение ВЛК для подтверждения этого факта.

