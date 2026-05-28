Замість костюма – елітна футболка за 51 тисячу: як одягається "найбагатший пенсіонер України" Ківалов (фото)

Екснардеп "вигуляв" елітний гардероб в Одесі

Колишній народний депутат та член "Партії регіонів" Сергій Ківалов, якого називали найбагатшим пенсіонером України, привернув увагу своїм дорогим гардеробом. На публіці політик з’явився в одязі, вартість якого перевищує кілька середніх українських пенсій.

Днями Ківалов відвідав масштабний турнір із кікбоксингу. Змагання проходили у рамках Міжнародних університетських ігор на Кубок президента Міжнародної освітньої компанії. Захід приймала Одеська юридична академія — виш, який Ківалов заснував 1998-го та очолював багато років.

На це спортивне свято екснардеп одягнув преміальну чоловічу сорочку поло від відомого французького будинку високої моди Balmain. Як з’ясувало видання "Телеграф", повна вартість такої речі на торгових майданчиках становить 870 фунтів стерлінгів (понад 50 тисяч гривень).

Модель Balmain Monogram Check Wool Polo виконана з вовни та відрізняється фірмовим візерунком у клітинку з інтегрованою монограмою бренду. Також люксовий "верх" має класичний комір поло та коротку застібку-блискавку на грудях.

