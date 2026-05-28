Усик vs Кличко: бій за титул мера Києва, які шанси боксера

Легенди суперважкої ваги можуть зійтись у битві на політичному рингу

Український боксер Олександр Усик (25-0, 16 КО) близький до завершення спортивної кар’єри і може розпочати політичну кар’єру. Ім’я титулованого спортсмена спливло у закритому опитуванні щодо майбутнього мера Києва.

Що потрібно знати

Усик заявляв, що йому залишилося провести два бої після поєдинку з Верхувеном

Олександр потім може розпочати політичну кар’єру

Штучний інтелект оцінив шанси "Кота" у боротьбі за посаду мера Києва

Штучний інтелект Chat GPT проаналізував шанси Усика поборотися за крісло глави столиці з чинним мером Віталієм Кличком. Зазначимо, Олександр перебуває у п’ятірці претендентів на посаду згідно із закритими опитуваннями.

На думку ШІ, Усик справді може стати великою політичною фігурою в Україні, щоправда, сам Олександр восени 2025 року прямо казав, що не планує йти у мери Києва. При цьому Chat GPT закликає не списувати чемпіона з рахунків, адже у нього сильний особистий бренд, патріотичний образ і висока медійність, а у разі створення політичного проєкту він легко набере стартовий рейтинг.

Проте обійти колишнього чемпіона світу у хевівейті Віталія Кличка Усику на цей час майже неможливо. "Доктор Сталевий Кулак" займає нішу "легендарного спортсмена у владі" і поки що зберігає домінування в Києві.

За результатами закритого опитування, яке пройшло у березні 2026 року, Кличко залишається першим у рейтингах із майже 30%. За ним розташувалися начальник Миколаївської ОДА Віталій Кім (6,5%), нардеп Дмитро Разумков (6,3%), командир Третього армійського корпусу Андрій Білецький (5,2%) та Усик (4,9%)

Зазначимо, Усик публічно заявляв, що хоче спробувати себе у політиці. Спочатку він говорив про місце в уряді (міністр спорту), а потім виявив бажання стати президентом України.

Нагадаємо, Усик у бою з нідерландським кікбоксером Ріко Верхувеном успішно захистив свої основні чемпіонські пояси у боксі (WBC, WBA та IBF). Титул WBO відійшов Фабіо Вордлі після того, як українець відмовився від обов’язкового захисту, однак у травні 2026 року Даніель Дюбуа нокаутував британця і знову став чемпіоном світу.

Додамо, що на шоу Усик — Верхувен також визначився обов’язковий претендент на пояс IBF у надважкій вазі. Ним став кубинський гігант Френк Санчес, якому вдалося нокаутувати непереможного американця.