Призначив суд: як екснардеп Сергій Ківалов отримав найбільшу пенсію в Україні

Після позову політик отримав майже чверть мільйона на місяць

Найбільша пенсія в Україні, призначена за рішенням суду, становить понад 245 тисяч гривень. Її отримує за рішенням суду колишній нардеп та член тоді ще легітимної "Партії Регіонів" Сергій Ківалов. Та з її призначенням не все так просто.

Що потрібно знати

Після суду у 2020 році виплата зросла у 17,5 раза

Пенсію рахували з доходів нардепа та з приватного університету

Під час воєнного стану виплату частково обмежили коефіцієнтами

Така пенсія аномальна навіть для колишніх нардепів. Щоб її отримати "збіглось" кілька факторів. Детальніше "Телеграф" вивчив, як екснардеп отримав таку пенсію у матеріалі: ПФУ назвав розмір найбільшої пенсії: "Телеграф" з’ясував, якою схемою скористався її власник

Сергій Ківалов отримав пораховану Пенсійним фондом виплату аж шість років — з 2014 по 2020 рік. Та у 2020 році вирішив, що потрібно щось міняти — після позову до Одеського окружного адмінсуду його пенсія зросла в 17,5 раза з 14 тисяч до майже 246 тисяч на місяць. І дотепер утримує пальму першості, як стало відомо з відповіді ПФУ на депутатський запит нардепа Данила Гетманцева, яка є в розпорядженні "Телеграфу".

Відповідь ПФУ про 5 найбільших пенсій в Україні, призначених за рішенням суду

Цікаво, що зараз в нього пенсія менша — за рішенням уряду під час дії воєнного стану ПФУ обмежує спецпенсії спеціальними коефіцієнтами.

Як Ківалов отримав таку пенсію

Сергій Ківалов у суді послався на те, що має право скористатись тоді ще чинною нормою закону "Про статус народного депутата", яка давала право отримувати пенсію у розмірі 70% від місячного заробітку нардепів, які ще працюють. Ківалов взяв відповідну довідку — з окладом голови комітету, надбавкою за інтенсивність праці та наявністю наукового ступеня та почесного звання зарплата виходила понад 54 тисячі грн, а пенсія мала стати 37 тис. 851 грн.

Та Ківалов на цьому не зупинився. Він надав суду довідку про зарплату зі приватного ВНЗ — Міжнародного гуманітарного університету, екснардеп там обіймає посаду президента. В даних зазначені його заробітки, які різко зросли за останні місяці перед судовим позовом:

у жовтні 2019-го – 84 тис. 712 грн;

у листопаді 2019-го – 442 тис. 763 грн;

у грудні 2019-го – 332 тис. 800 грн;

у січні 2020-го – 332 тис. 800 грн.

Тож суддя приймає вельми цікаве рішення — призначити пенсію на основі двох доходів Ківалова і саме за довідкою з приватної установи і треба рахувати зарплату чинного народного депутата, хоча приватна робота не має стосунку до депутатської пенсії.

Рішення суду про пенсію Ківалова

Суд вважає за необхідне зобов`язати відповідача здійснити перерахунок та виплату позивачу пенсії відповідно до статті 20 Закону України "Про статус народного депутата України" (в редакції, яка діяла на час призначення пенсії), виходячи із заробітної плати, визначеної в довідці, виданій Управлінням справами Апарату Верховної Ради України № 15/26-469(44255) від 21.02.2020 року та довідці про доходи від 07.02.2020 року (вих. № 4), виданій Міжнародним гуманітарним університетом, без обмеження максимальним розміром матеріали судової справи

Таке рішення прийняв суддя Михайло Кравченко. "Телеграф" звернувся до екснардепа із запитом, який може пролити світло на те, чи дійсно Ківалов готувався до суду — зарплата з жовтня по листопад зросла понад в 5 разів.

Раніше "Телеграф" розповідав, що до Ківалова не дотягує пенсією чинний нардеп Василь Німченко. Його місячна виплата від ПФУ трохи більш як 192 тисячі грн.