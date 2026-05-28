Зламав гілку для шашлику чи вирвав бур’ян? Звичайний похід на природу може закінчитися судом

Дешевше буде купити дрова в магазині

В Україні самовільне пошкодження або знищення зелених насаджень у межах населених пунктів є правопорушенням. Будь-які подібні маніпуляції з деревами та чагарниками без офіційного дозволу органів місцевої влади заборонені.

За незаконну вирубку, суттєве обрізання або знищення дерев та інших зелених насаджень передбачена адміністративна відповідальність за статтею 153 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП). Про це йдеться на офіційному порталі Верховної Ради.

Відповідно до цієї статті, розмір штрафів становить:

для звичайних громадян — від 170 до 510 гривень;

для посадових осіб — від 510 до 850 гривень.

Чоловік ламає гілки. Фото - ШІ

Проте адміністративний штраф є лише частиною фінансових санкцій. Головне грошове навантаження на порушника становить компенсація за завдані збитки, яку нараховують за кожне пошкоджене або знищене дерево залежно від діаметра пня:

дерево діаметром до 10 см — близько 200 гривень;

дерево діаметром 18–22 см — близько 1 000–1 200 гривень;

великі дерева (діаметром понад 50 см) — від 5 000 до 8 000 гривень за одиницю.

Загальна сума стягнень може сягати десятків і сотень тисяч гривень у випадках, коли знищується група дерев або рідкісні породи рослин. Проведення робіт на власних присадибних або дачних ділянках дозволяється без спеціальних погоджень, тоді як насадження біля багатоквартирних будинків та у загальних зонах відпочинку перебувають під захистом закону.

Окрім цього, передбачена кримінальна відповідальність за незаконну порубку дерев або чагарників за статтею 246 Кримінального кодексу України. Покарання може включати:

обмеження волі до 3 років;

позбавлення волі на строк від 3 до 5 років;

у разі тяжких наслідків — позбавлення волі на строк від 5 до 7 років.

