"Розводняк на гроші": як у Карпатах обманюють туристів (відео)

Як з’ясувалося, це далеко не поодинокий випадок

У Карпатах дурять туристів, підсовуючи їм замість місцевих якісних продуктів щось інше. Так, у Буковелі вам можуть продати дешевий винний напій замість домашнього вина чи сміття замість карпатського трав’яного чаю.

Саме про такий випадок українець розповів у соцмережах. На відео можна роздивитися, що замість збору корисних та лікарських культур він отримав зовсім інший продукт.

Інтернет-користувач показав розкриту упаковку "Карпатського ароматного чаю". На етикетці було зазначено наступний склад: ожина, малина, горобина, липа, чорниця, арніка, календула, глід, м’ята, меліса, смородина, акація.

Однак, розкривши упаковку, покупець був неприємно здивований. Він виявив "якусь кропиву", зверху присипану невеликою кількістю квітів і прикрашену кількома шматочками сушених яблук.

Українці так прокоментували побачене:

- Це хтось у дворі позамітав?

– У лісі із землі.

– Ми також дров привезли.

- Там сміття якесь, я купувала і більше не буду.

– Так само в Яремчі купили кілька пакетів різних варіантів і такі, а то ще й гірше.

– Кілька років тому в Яремчі купила такий чай-сіно, розводняк на гроші, але це наш вибір купувати чи ні, краще зібрати самим.

Багато інтернет-користувачів поділилися подібними історіями, які, як виявилось, у Карпатах не є рідкістю, як, зрештою, і в інших туристичних регіонах.

