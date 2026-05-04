Схема діє вже роками: українок масово дурять з насінням, як не втратити гроші

Посилки не можливо перевірити на пошті

У мережі дедалі більше українців розповідають, як люди похилого віку і не тільки стають жертвами шахраїв. Вони купують трендові квіти "Котяче око", а отримують зерна пшениці чи інше насіння.

Як розповіла користувачка у Тік Ток, її бабуся також замовила популярні квіти. Прислали їй насіння пшениці.

При цьому фото, як виглядають квіти, — це робота ШІ. Адже замість звичних бутонів показано нібито котячі голови в пелюстках. Чимало людей одразу впізнають, що фото — фейк, а продаж насіння — шахрайська схема. Однак люди похилого віку та ті, хто не знайомий з ШІ, ведуться на цей гачок. Як правило замовлення робиться не на сайті, а в дірект і лише за передоплатою. При цьому на пошті перевірити посилку можливості немає, адже вона запаяна.

Додамо, що фактично цій схемі не один рік. Адже ще у 2024 The Sun розповідав про це. Щоправда, тоді жертвами ставали іноземці, а зараз шахрайська схема поширилась й Україною.

Квіти "Котяче око". Згенеровано ШІ

Користувачі у коментарях розповідали схожі історії та як їхні родичі ставали жертвами шахраїв. Люди писали:

Дайте вгадаю — замовляли в фейсбуці чи тіктоці…

Мою бабусю теж так надурили, скотиняки.

Ой я не можу. Я думала в мене свекор один такий. Теж замовив "котяче око", прийшло просо.

Мама теж замовляла в "Фейсбуці" квіти, а прийшло щось непонятне.

Працюю на пошті і бачу десятки таких посилок, там або звичайна цибуля, або тирса, або отака пшениця. І найголовніше вони їх пакують у запаяні пакети, щоб не було можливо відкрити і перевірити.

Ну я розумію, що ви такі не одні.

Воно і смішно, і плакати хочеться, бо отакі продавці наживаються на людях.

Блін, там по картинці видно, що це Фотошоп.

